Marcello e Nancy, tutto finito a Uomini e Donne/ Bacio passionale con Jessica e…

Marcello regala un nuovo colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso la storia don Ida Platano e aver provato a conoscere Marika la quale, tuttavia, dopo un appuntamento, ha ammesso di non provare alcuna attrazione fisica, Marcello è uscito con Nancy. Con quest’ultima c’è stato un appuntamento e un bacio. Tuttavia, le emozioni provate dalla dama non sono state le stesse provate da Marcello che, di fronte ad una lettera che Nancy gli ha scritto per ringraziarlo del tempo trascorso insieme, ha deciso di fare un passo indietro.

Nello studio di Uomini e Donne, infatti, marcello ammette di non corrisponder eNancy decidendo così di chiudere con lei. Discorso diverso, invece, con Jessica, una nuova dama del parterre, giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere lui. Jessica ha colpito Marcello che ha deciso di conoscerla.

Marcello e Jessica, primo appuntamento e primo bacio a Uomini e Donne

E’ bastato un solo appuntamento per far scattare un bacio passionale tra Marcello e Jessica. Al centro dello studio di Uomini e Donne, dopo aver chiuso il rapporto con Nancy, il cavaliere racconta di essere felice di essere uscito con Jessica e di essere stato molto colpito da lei. “Mi ha chiesto di farle vedere il Colosseo come non avevo mai fatto con le altre donne e c’è stato un bacio passionale”, afferma il cavaliere.

Sia Marcello che Jessica confermano di voler portare avanti la conoscenza, ma per Tina Cipollari, la storia finirà presto. “Entro un paio di settimane anche questa storia finirà“, commenta la Cipollari. Marcello e Jessica si augurano di no.

