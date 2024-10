Chi sono i genitori di Marcello Mastroianni? Scomparso a Parigi nel 1996, è stato uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano, ricordato per infiniti capolavori, tra cui I soliti ignoti, Otto e mezzo, la dolce vita e tanti altri, tutti a partire dalla fine degli anni ’50 in poi. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sull’infanzia di Marcelo Mastroianni, dove è nato e chi sono i suoi genitori. Ottone e Ida Irolle sono rispettivamente il padre e la madre dell’attore, nato a Caserta, precisamente nella località di Fontana Liri. Classe 1924, Marcello Mastroianni è figlio di un falegname con un fratellastro famoso, lo scultore Umberto Mastroianni, che è stato anche pittore e partigiano italiano.

Ida Irolle, invece, è stata un’impiegata presso la Banca d’Italia, per poi dedicarsi totalmente alla famiglia diventando casalinga a tempo pieno. Entrambi Ottone e Ida Irolle venivano da una località di nome Arpino, vicino alla provincia di Terra di Lavoro. Due anni dopo la nascita di Marcello Mastroianni si sono trasferiti prima a Torino, dove è nato anche Ruggero, fratello dell’attore. Poi un altro spostamento verso Roma, dove si stabiliscono definitivamente nel famoso quartiere San Giovanni, a Prati. Da qui, l’attore inizia la sua vita, diventando dapprima una comparsa in due film: La corona di Ferro e Marionette, per poi diplomarsi alla scuola edile e lavorare in comune a Roma come disegnatore tecnico.

La vita di Marcello Mastroianni è stata costellata di tantissime esperienze, che poi lo hanno reso l’attore poliedrico che è stato fino all’anno della sua scomparsa. Non sono molte le informazioni che rimangono dei genitori di Marcello Mastroianni, ma negli archivi storici esistono ancora fotografie d’epoca che ritraggono il divo da piccolo insieme a mamma e papà, in particolare una in cui Marcello è in piedi a fianco alla madre seduta su uno sgabello con in braccio il piccolo Riccardo nato da poco tempo. Sebbene i reperti siano ormai pochi, quello che si sa è che Marcello Mastroianni ha sempre avuto un buon rapporto con i suoi genitori, che lo hanno accompagnato fino al suo debutto nel mondo del cinema.

La sua carriera vera e propria inizia nel 1945, quando appena dopo la guerra si dedica completamente alla recitazione insieme alla bellissima Silvana Manfano, che all’epoca era ancora sconosciuta al pubblico. Con lei avrà una breve storia d’amore prima di debuttare con I miserabili, film tratto dal romanzo di Victor Hugo. Siamo nel 1948 e da quel momento per Marcello Mastroianni inizia il successo internazionale, che lo porterà a recitare con i più grandi nel mondo del cinema e con registi del calibro di Federico Fellini.