Marcello Messina torna a Uomini e Donne/ L’ex di Ida Platano alla ricerca del vero amore

Marcello Messina e il ritorno a Uomini e Donne

Dopo quello di Barbara De Santi, nello studio di Uomini e Donne, torna un cavaliere delle scorse edizioni. Nella puntata in onda oggi, infatti, torna ufficialmente nel parterre maschile Marcello Messina. Durante la sua prima partecipazione al programma di Maria De Filippi, Marcello aveva avuto una frequentazione con Ida Platano che, però, era finita. In seguito, Marcello aveva lasciato il programma per vivere la storia con una donna incontrata nella vita quotidiana. Quella storia, però, è poi finita e Marcello ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco partecipando nuovamente al dating show di canale 5.

Se, dunque, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri hanno momentaneamente lasciato la trasmissione dopo esserne stati indiscussi protagonisti nelle ultime stagioni, nel parterre, sono tornati protagonisti del passato come Marcello.

Le parole di Marcello Messina prima del ritorno a Uomini e Donne

Lo scorso maggio, Marcello Messina, nel corso di un’intervista rilasciata via social a Fralof, Marcello non aveva escluso un ritorno a Uomini e Donne spiegando, però, di non sentirsi ancora pronto per ricominciare. A distanza di mesi, però, conclusa l’estate e con il cuore ancora libero, Marcello ha deciso di riprovarci.

Tra le dame presenti nel parterre, chi conquisterà le attenzioni del cavaliere? Oltre a Roberta Di Padua, tra le dame nuove spiccano Romina, Cristina, Angelica e Claudia. Tra queste ci sarà la dama con cui Marcello comincerà una conoscenza? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

