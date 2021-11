Marcello Minenna, indagato direttore Agenzia Monopoli/ “Abuso d’ufficio” per l’ex M5s

Secondo quanto pubblicato oggi dal quotidiano “Domani”, l’attuale direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, risulta indagato dalla Procura di Roma. Dopo le vari inchieste giornalistiche delle scorse settimane, ora la notizia dell’avviso di indagine pare confermata dalle fonti giudiziarie in mano al quotidiano diretto da Stefano Feltri.

L’ipotesi al momento per l’economista, ex assessore al bilancio di Roma sotto la giunta M5s di Virginia Raggi, è di «abuso d’ufficio» con la posizione ancora però da decidere: per i pm infatti occorre capire se vi siano gli estremi per aprire altri filoni d’inchiesta o se invece la posizione di Minenna andrà stralciata e archiviata definitivamente. Secondo quanto riportato invece dal “Fatto Quotidiano”, Minenna sarebbe stato indagato dopo un esposto depositato in Tribunle in cui l’ex dirigente dell’Agenzia ADM Alessandro Canali lo accusava di precise irregolarità: in sostanza, l’ex dirigente sarebbe stato licenziato subito dopo aver denunciato alcuni presunti illeciti relativi a note spese per viaggi e missioni istituzionali della dipendente Patrizia Bosco, con la quale Minenna – secondo le fonti del “Domani” e del “Fatto” – intratterrebbe una relazione sentimentale.

INDAGATO MINENNA: COSA SUCCEDE ALL’AGENZIA

L’Agenzia di Monopoli e Dogane invece aveva fatto sapere che l’ex dirigente Canali era stato rimosso dall’incarico per «effetto di una riorganizzazione già annunciata da tempo», di cui però non risulta disponibile al momento la documentazione. Per questo il dirigente rimosso ha fatto causa diretta presso il Tribunale di Roma, lamentando di essere stato sollevato dall’incarico per aver denunciato le presunte “opacità” delle missioni istituzionali e delle relative spese di Minenna assieme a Bosco. Secondo le agenzie di stampa, agli atti giudiziari vi sarebbero anche foto in cui si vedrebbe l’ex assessore al Bilancio della giunta Raggi in boxer e maglietta sulla terrazza della casa al Circeo della collaboratrice Bosco, da lui stesso incaricata delle relazioni istituzionali dell’Agenzia delle Dogane. A questo punto, conclude “Domani”, si è mosso anche l’ex capo delle direzione Giochi dell’Agenzia, Roberto Fanelli, con un esposto relativo a presunti sprechi di denaro. In tale esposto si denuncia come vi siano stati «lavori affidati direttamente, senza gare d’appalto, a professionisti che avrebbero anche avuto a che fare con la ristrutturazione della casa di Minenna». Ex funzionario della Consob, il 31 gennaio del 2020 Minenna è stato nominato direttore dell’ADM per la durata di 3 anni, scelto direttamente dall’ex premier Giuseppe Conte con l’accordo raggiunto con il Garante M5s Beppe Grillo.

