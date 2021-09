Tabaccaio Napoli “Gratta e Vinci rubato? Sono io la vittima!”/ Ritrovato il biglietto

È diventato il tabaccaio più famoso d’Italia con un solo gesto, lasciando la sua rivendita con un gratta e vinci da 500mila euro consegnatoli pochi momenti prima da una donna che voleva conferma della vincita. Eppure Gaetano Scutellaro, 57 anni, non si aspettava di essere ricercato in tutto il paese ed ecco perché quando è stato fermato a Fiumicino è rimasto sorpreso dall’azione delle forze dell’ordine. L’uomo, sentito dai militari, si è difeso sostenendo di essere lui la vittima del furto e di voler denunciare la donna che a sua volta lo ha denunciato a Napoli.

L’uomo è stato fermato dalla polizia di frontiera mentre stava attendendo di imbarcarsi alla volte delle Canarie, direzione Fuerteventura dove avrebbe potuto ricominciare la sua vita grazie al biglietto vincente. Al momento dell’identificazione da parte delle forze dell’ordine però del gratta e vinci da 500mila euro non c’era traccia. Che fine ha fatto? Dopo alcune ore di ricerche e controlli, il biglietto dei sogni è stato ritrovato in una banca di Latina dove lo stesso Scutellaro si era fermato venerdì per aprire un conto corrente e depositare il biglietto stesso.

Gratta e vinci rubato, ora non ha valore

Dalla gioia all’amaro in bocca, da essere baciati dalla fortuna a vedersi sottrarre tutto. Sentimenti che accomunano l’anziana donna e il tabaccaio, che nel giro di pochi istanti hanno perso il biglietto vincente. Infatti, nonostante il tagliando sia stato ritrovato in perfette condizioni, è da considerarsi come carta straccia. Nessun valore, niente 500mila euro da riscuotere né per la donna né tantomeno per il 57enne accusato di essersi impossessato del biglietto vincente, che è stato annullato dall’Adm, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Non solo il biglietto vincente, ma anche tutta la restate parte del lotto ha subito il blocco con l’annullamento. Intanto è stata sospesa la licenza alla tabaccheria dove lavorava l’uomo, per via del rapporto di stretta parentela di Scutellaro con la titolare della rivendita. Marcello Minenna, direttore dell’Adm, ha spiegato che la donna “dovrà dimostrare la sua completa estraneità” e che potrà riaprire solo “se in giudizio verrà dimostrato che lei non c’entra nulla”.



