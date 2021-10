Marcello Modugno, amico e fratellastro Fabio Modugno/ “Siamo cresciuti insieme”

Marcello Modugno è non solo il fratellastro, ma anche uno dei migliori amici di Fabio Modugno, oggi ospite della nuova puntata di Verissimo. Cresciuti insieme, dopo aver frequentato gli stessi ambienti, da adulti, scoprono di essere in realtà fratellastri. Fabio Modugno, infatti, è il figlio di Domenico Modugno che ha scoperto l’identità del suo vero padre dopo aver creduto, per anni, di essere figlio di Romano Camilli, che lo aveva amato e cresciuto.

Una scoperta che non cambia il rapporto tra Fabio e Marcello Modugno. Dopo aver vissuto insieme le prime esperienze, dopo aver scelto di lavorare insieme nel mondo dello spettacolo, scoprono di essere uniti anche da un rapporto di parentela essendo fratellastri. «Con il terzo figlio di Modugno, Marcello, ci conosciamo da tempo, frequentavamo gli stessi ambienti dello spettacolo – ha raccontato Fabio al Corriere – Ero molto amico degli altri figli di Modugno, Marco, Massimo e, soprattutto, Marcello. Siamo cresciuti insieme, bazzicando gli stessi ambienti, abbiamo anche scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo: la nostra frequentazione era assidua».

Marcello Modugno e Fabio Modugno: come hanno scoperto di essere fratelli

Da amici a fratellastri. Sono queste le tappe del rapporto tra Marcello e Fabio Modugno legati dalla forte eredità di Domenico Modugno. A raccontare la verità a Fabio Modugno, come ha svelato quest’ultimo in un’intervista al Corriere, fu un’amica.

«Un giorno una mia amica – con cui avevo avuto una relazione e che poi si era fidanzata con Marcello – mi raccontò una sua confidenza: le aveva svelato che eravamo fratelli, pregandola però di non dirmi nulla. Per me fu una cosa sconvolgente. Come fai a credere che quello che pensavi fosse tuo padre per quasi trent’anni in realtà non lo era?». Ospite della puntata odierna di Verissimo, Fabio Modugno svelerà nuovi dettagli?

