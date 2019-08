Marcello Sacchetta/ Lite con Stefano De Martino e nozze con Giulia: “La verità è…”

E’ successo oppure no qualcosa tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino? Nei giorni scorsi il ballerino e conduttore della striscia quotidiana di Amici ha detto la sua tramite le storie su Instagram ma adesso torna sull’argomento “lite” anche in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in cui c’è spazio per la sua amata Giulia Pauselli, la ballerina di Amici con la quale ormai sta da sei anni circa. I due sono innamorati della danza e dei viaggi e questi interessi li tengono insieme selfie dopo selfie e ballo dopo viaggio facendo impazzire i fan che continuano a seguirli sui social con affetto. Gli stessi hanno chiesto a gran voce la verità sulla presunta lite tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino e lui ha messo in chiaro che non è successo niente di grave solo che il napoletano ha deciso di concentrarsi sulla sua famiglia forse dimenticandosi la loro amicizia. Al settimanale Chi dichiara: “Dunque… io voglio bene a Stefano. Gli sono stato vicino nei suoi momenti no. Ammetto che non lo sento da parecchio tempo e che mi dispiace: però lo capisco, ha ritrovato la sua famiglia, il suo centro. Va bene così, lo dico senza polemiche“.

LITE CON STEFANO DE MARTINO? ECCO LA VERITA’

Capitolo a parte, invece, lo riserva alla sua Giulia Pauselli. I due si amano ma, per il momento, non stanno pensando al matrimonio come lui stesso rivela al settimanale di Alfonso Signorini: “Amo Giulia da quattro anni: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: “Ma stai con Tokio de La casa di carta?” per via della somiglianza con l’attrice Úrsula Corberó. Io rispondo: “No, è più bella Giulia“. I due dovrebbero tornare al cospetto di Maria De Filippi per la nuova edizione di Amici anche se non c’è ancora una conferma ufficiale su quelli che saranno i protagonisti della versione vip e quella nip. Per quel che riguarda Stefano De Martino, adesso tocca a quest’ultimo rispondere (e magari scusarsi).

