Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno litigato?/ Belen Rodriguez tra i due…

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno litigato? Il mitico duo creato da Maria De Filippi sia per la conduzione del daytime di Amici sia per le esibizioni dei professionisti, sembra ormai un lontano ricordo. I due ci hanno fatto sorridere per anni e non solo in tv ma anche sui social dove spesso apparivano insieme dietro le quinte di Amici e anche a casa dell’uno e dell’altro, e adesso? Tutto è finito, o almeno così sembra. Chi li segue sui social ha notato questo allontanamento e se in un primo momento ha pensato che fosse solo fisico (per via del trasferimento del ballerino napoletano a Milano e dell’addio ad Amici), in un secondo momento ha notato che anche sui social tutto è cambiato. Spesso e volentieri Stefano De Martino piazza un bel mi piace a Giulia Pauselli ma non fa lo stesso con il suo storico amico e collega.

STEFANO E MARCELLO HANNO LITIGATO? LA PRIMA RISPOSTA “UFFICIOSA”

I rumors sul loro allontanamento vanno avanti ormai da un po’ ma la prima risposta “ufficiosa” è arrivata solo qualche ora fa via social tramite una serie di domande e risposte a cui proprio Marcello Sacchetta si è lasciato andare. Il ballerino ha riportato la domanda ammettendo che è una delle più quotate da parte dei fan e, anche se lui non ama fare gossip, ha deciso di rispondere confermando, in parte, questa presunta crisi. Lui e la fidanzata sono stati a Formentera e Ibiza, dove hanno incontrato anche Paolo Ciavarro, ma non si sono visti con Stefano De Martino e Belen Rodriguez, perché? A questa domanda Marcello non risponde ma si limita a dire: “Sono tanto, tanto felice per lui e per la sua famiglia, dico solo questo“. L’avvicinamento di Stefano a Belen ha messo fine alla sua amicizia con Marcello Sacchetta? Forse il suo stile di vita è così cambiato da non permettergli più di tornare dai suoi vecchi amici? Non ci rimane che attendere la risposta di Stefano anche se in molti hanno già puntato il dito contro Belen Rodriguez….

© RIPRODUZIONE RISERVATA