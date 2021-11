Marcello Ticca/ “Cosa mangiare per sistema immunitario: così sconfiggiamo virus”

Mantenere una corretta alimentazione non serve solo per stare meglio con sé stessi, ma anche per dare una mano importante al sistema immunitario che ci protegge dalle malattie e dai virus in circolo. Nell’epoca del Covid-19 avere una alimentazione impeccabile e priva di “sgarri” è dunque fondamentale per non sgambettare ancor di più il nostro sistema immunitario che, quando mai in inverno, rischia di andare verso un periodo di puro stress tra difesa dal coronavirus e comune influenza stagionale.

Broccolo (Bicocca) "Vaccino a bambini? Più rischi che benefici"/ "Non ferma contagio"

Ospite della trasmissione DiMartedì, condotta da Giovanni Floris su La7, il nutrizionista Marcello Ticca ha elencato quelli che dovrebbero essere delle corrette alimentazioni al fine di aiutare il nostro sistema immunitario. Ticca ha infatti evidenziato: “Il collegamento tra una alimentazione abituale e corretta e una ottima efficienza del sistema immunitario è ormai innegabile e netta. Abbiamo bisogno che il sistema immunitario sia efficiente perché è l’arma principale che abbiamo contro tutte le infezioni virali microbiche e soprattutto contro il Covid-19″.

"Vaccino a bimbi 5-11 anni per frenare contagi"/ Rossi (pediatra): "Covid pericoloso"

Marcello Ticca: “Cosa mangiare per aiutare il sistema immunitario”

Docente di Scienze dell’alimentazione, Marcello Ticca ha spiegato quella che dovrebbe essere la corretta alimentazione per aiutare il sistema immunitario: “Per mantenere sano il sistema immunitario dobbiamo avere alimentazione corretta e abituale, ma soprattutto equilibrata. Dobbiamo evitare eccessi di grassi e zuccheri, è stato dimostrato che molti danni di questo virus avvengono a livello delle cellule immunitarie principali che operano a livello intestinale”.

“Dobbiamo invece prediligere l’alimentazione con sostanze che migliorano la qualità e il numero di batteri positivi che sono presenti nel nostro intestino” ha sottolineato Ticca a DiMartedì. Il nutrizionista ha poi evidenziato: “Anziani e bambini devono avere alimentazione ricca di fibre, di verdure, ortaggi, legumi e di pesce per avere apporto di omega 3. Bisogna educare i più piccoli a mangiare le verdure”.

Walter Ricciardi/ "Sì a terza dose, Delta così contagiosa da colpire anche vaccinati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA