Marcelo alla Lazio?/ Calciomercato news, l’intermediario afferma: “Soluzione gradita”

Calciomercato news, l’intermediario parla di Marcelo alla Lazio

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed infatti, dopo l’arrivo di Dybala alla Roma, il patron Lotito potrebbe rispondere con un colpo ad effetto portando Marcelo alla Lazio. Le indiscrezioni emerse in orbita biancoceleste nelle scorse ore hanno fatto innalzare le quotazioni relative al possibile approdo del difensore brasiliano nella Capitale. Svincolato dal primo di luglio, Marcelo ha concluso la sua avventura con il Real Madrid da Campione d’Europa agli ordini del tecnico Ancelotti.

Intervistato in esclusiva da Radio Sportiva, l’agente Stefano Quadri, il quale è un membro dell’entourage del difensore, ha dichiarato: “Marcelo è stato proposto alla Lazio. Lui verrebbe a Roma con grande entusiasmo. Aspettiamo una chiamata dalla società in modo da poter iniziare una trattativa. Ha altre due offerte, ma da un campionato non al livello della Serie A. La certezza è che sta tornando dalle vacanze e in 10 giorni prenderà una decisione sul suo futuro.”

Calciomercato news, Marcelo alla Lazio per la difesa di mister Sarri

Le chances che l’approdo di Marcelo alla Lazio si possa concretizzare realmente sembrano dunque abbastanza buone a detta del procuratore italiano. Nella sua ultima stagione dopo 15 anni di Real Madrid Marcelo ha collezionato due assist in 17 presenze complessive tra campionato e coppe varie.

