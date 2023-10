Marcelo Pelegri, chi è l’ex marito di Grecia Colmenares/ “L’amore cambia, abbiamo un rapporto bellissimo”

Chi è Marcelo Pelegri, l’ex marito di Grecia Colmenares

Grecia Colmenares ha varcato la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello 2023 da single. L’attrice di soap opera non ha chiuso le porte del suo cuore, ma in attesa di un nuovo principe azzurro, nel bunker di Cinecittà, chiacchierando con i suoi coinquilini, svela qualche dettaglio in più della sua vita sentimentale. Tra gli amori del passato vissuti dall’attrice di soap opera c’è quello con l’impresario Marcelo Pelegri, un uomo che è stato importante nella vita di Grecia e che continua ad esserlo. I due sono stati sposati per diversi anni e hanno avuto un figlio, Gianfranco a cui entrambi, dopo la separazione, hanno provato a dare quella serenità di cui aveva bisogno nonostante i suoi genitori non stessereo più insieme.

Oggi, sono trascorsi tanti anni dalla fine del matrimonio con Marcelo Pelegri e, ai coinquilini più giovani, Grecia racconta i dettagli di quello che è attualmente il suo rapporto con l’ex marito.

Le parole di Grecia Colmenares

Grecia Colmenares, schietta e sincera, parlando d’amore nella casa del Grande Fratello 2023, ammette di aver avuto dei momenti difficili con l’ex marito Marcelo Pelegri dopo la separazione, ma di avere, oggi, un ottimo rapporto con il padre di suo figlio. Di fronte alla curiosità dei più giovani, Grecia confessa che, in un rapporto, l’amore, quando è vero e sincero, non finisce mai, ma cambia ed è ciò che è accaduto a lei con l’ex marito con cui, nel corso degli anni, ha smesso di essere una coppia. Tuttavia, l’amore che li aveva spinti a costruire una famiglia non è mai venuto meno anche per la presenza del figlio Gianfranco.

“Oggi abbiamo un rapporto bellissimo”, confessa la Colmenares ad un incredulo Vittorio. “Saremo sempre una famiglia perché abbiamo un figlio che è la cosa più bella che c’è. E’ importante non dimenticarsi dei tanti anni vissuti insieme ad una persona”, conclude.

