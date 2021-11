Marche, assessore Guido Castelli con Covid “Sto bene”/ Giunta regionale in isolamento

L’assessore Guido Castelli è risultato positivo al Covid e la giunta della Regione Marche è finita in isolamento. Lo hanno deciso il presidente, gli assessori, il Capo di Gabinetto e il Segretario generale, in virtù della positività al coronavirus dell’assessore al Bilancio e alla Ricostruzione post sisma emersa al termine della riunione in Giunta che si è svolta al mattino. Hanno quindi ritenuto opportuno porsi in isolamento volontario, a partire da oggi, in un regime di sorveglianza sanitaria, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Dino Latini, presidente dell’Assemblea legislativa, ha poi deciso di annullare la seduta del Consiglio regionale delle Marche che era stata programmata per domani. A fare il nome dell’assessore regionale contagiato è stato lo stesso Guido Castelli, che ha annunciato la sua positività al Covid tramite il suo profilo Facebook. «Cari amici, oggi pomeriggio ho scoperto di essere positivo al Covid, sto bene», ha assicurato.

“REGIONE MARCHE A RISCHIO ZONA GIALLA”

L’assessore regionale Guido Castelli ha invitato i cittadini a non abbassare mai la guardia, anche se si è vaccinati. «Attualmente sono in isolamento e dalla mia abitazione continuerò a lavorare per la nostra comunità. Mi raccomando prudenza e attenzione, i contagi sono risaliti», ha concluso. La situazione è delicata e lo dimostra il consueto report odierno, che parla di 99 nuovi casi di coronavirus accertati. Dunque, è confermata l’impennata del tasso di incidenza, arrivato a 99,24 su 100mila abitanti. Le Marche con l’aumento di contagi e ricoveri che stanno avendo negli ultimi giorni rischiano seriamente di entrare in zona gialla. «Fate la terza dose o rischiamo il collasso», l’appello lanciato da Nadia Storti, direttore generale dell’Asur.

