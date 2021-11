Marchesa d’Aragona: “Alex Belli si sta ‘scavando la fossa’”/ “Soleil semina zizzania”

La Marchesa d’Aragona è intervenuta in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite nel corso della puntata di ieri di “GF Vip Party”, trasmissione in onda su Mediaset Infinity e condotta da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha esordito ricordando come quell’edizione del reality a cui prese parte fu “la più spettacolare e di qualità di tutti i tempi. C’erano persone di grande spessore e qualità. Me lo scrivono tutti, anche la critica, mentre quest’anno siamo nella palude stigia…”.

Successivamente, la Marchesa ha rammentato a tutti i telespettatori l’appuntamento sulle nostre colonne: “Leggete ‘Adoratamente con Stile’ su ilsussidiario.net. È la mia prima rubrica psico-socioantropologica ed è molto innovativa. In essa analizzo, vado proprio nelle pieghe dell’animo umano, vedendo tutto quello che succede in questo mondo tra reality e realtà, tra miseria e nobiltà, in una chiave totalmente inedita, in quanto il prossimo anno compirò 30 anni di giornalismo”. Circa gli attuali inquilini della Casa, ha dichiarato: “Non conosco Gianmaria, Sophie e Manuel, gli altri li conosco tutti. Apprezzo tantissimo Aldo Montano, con cui ho condiviso un’esperienza lavorativa molto interessante sotto la conduzione di Simona Ventura. È una persona di grande spessore, piena di onore e onorabilità e ha un rapporto meraviglioso e commovente con Manuel. Adoro anche quest’ultimo, Francesca Cipriani e Giucas Casella”.

MARCHESA D’ARAGONA: “ALEX BELLI, TRIPLO ORRORE AL CUBO”

Nel prosieguo del suo intervento a GF Vip Party, la Marchesa d’Aragona ha rivelato che “adoravo anche Alex Belli: lo conosco bene, è una persona meravigliosa. Però, a un certo punto, una variabile impazzita l’ha cambiato: forse qualcuno gli avrà detto che facendo questa boutade di così pessimo valore, sarebbe arrivato alla vittoria. Invece, sta remando controcorrente. Triplo orrore al cubo con antennine e campanelli sonanti, si sta scavando la fossa da solo. Anche il suo agente è d’accordo con me ed è preoccupato. Non so perché stia facendo questa miserrima pantomima di se stesso”.

In generale, nella vicenda Belli-Delia-Soleil, “denoto grandi contraddizioni e non manca l’ego gigantesco dei concorrenti. Delia si è autonominata pantera, Soleil si è autonominata la leonessa. Io non ho visto né leonesse né pantere, ho visto solo una grande voglia di Delia di entrare nella Casa come concorrente. Lei era però arrivata al confronto con Soleil armata di scudo, elmo e lancia, ma dopo due minuti ha detto che Soleil è una bellissima donna… Cose veramente di uno squallore intellettuale che il mio maggiordomo mi ha tolto il saluto! Soleil semina zizzania, è la desolazione di tutte le desolazioni, peggio pure della Monsè. Perché è vip? Non c’è motivo. E, comunque, anche Katia Ricciarelli ha un ego gigantesco”.

