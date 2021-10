Marchesa d’Aragona “GF Vip? Non so se mi faranno andare”/ “Non le mando a dire…”

La Marchesa d’Aragona, all’anagrafe Daniela Del Secco, è intervenuta nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, andata in onda nel pomeriggio odierno sulle frequenze di Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Immancabilmente, la prima domanda che le è stata rivolta non poteva non riguardare un suo possibile nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e la Marchesa, nell’occasione, ha ricordato la sua rubrica avviata in queste settimane sulle colonne del nostro giornale, “Adoratamente con Stile”: “Già su ‘Il Sussidiario’ tuono due volte a settimana sulle vicende del GF…”, ha espressamente affermato.

Per poi aggiungere: “In questa mia rubrica non le mando a dire a nessuno, per cui sinceramente non so se mi faranno entrare nella Casa quest’anno…”. In effetti, in punta di fioretto e sempre con la sua classe inconfondibile, la Marchesa d’Aragona nelle prime due puntate di “Adoratamente con Stile” ha lanciato fulmini a destra e a manca, al pari dell’epico “saettante Zeus”, non risparmiando critiche ai concorrenti di un reality che lei conosce davvero come le sue tasche.

MARCHESA D’ARAGONA: “DORMO CON LA PRINCIPESSA CHLOE”

A Rtl 102.5 News la Marchesa d’Aragona ha reso noto che va a dormire la sera con due gocce di profumo e un filo di perle. A letto, però, va rigorosamente da sola: “Prediligo le stanze separate, a letto assolutamente a ognuno il suo. Tuttavia, dopo tre matrimoni, il posto d’onore alla mia sinistra nel mio talamo ce l’ha la principessa Chloe e, ai piedi del letto, trovano posto le sue figlie, le principesse Grace e Sophie”.

Infine, un retroscena culinario: “Adoro cucinare, ma non lo faccio sempre, soltanto quando sono innamorata. Capita una volta ogni dieci anni che mi innamori… Un piatto che preparerei a un bel ragazzo? Farfalle di kamut con avocado e salmone affumicato”. Insomma, per fare colpo la Marchesa d’Aragona sa anche sfoderare il suo talento ai fornelli: quando si dice prendere per la gola…

