GF Vip, Adoratamente con Stile/ Marchesa d’Aragona: “Carmen le ha cantate a Katia!”

La Marchesa d’Aragona, Daniela Del Secco, torna sulle colonne de “Il Sussidiario” per fare il punto della situazione sulla puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre. Un punto di vista espresso da chi le dinamiche della Casa le conosce bene, avendoci vissuto come “inquilina” in passato, con alcuni spunti di riflessione che i nostri lettori sono chiamati ad apprendere e commentare. Buona lettura!

MARCHESA D’ARAGONA: “LITE CARMEN-KATIA, LA VERA NATURA DELLE PERSONE VIENE ALLA LUCE!”

Gli abitanti della Casa allo sbando! Come gli ignavi del terzo canto dell’Inferno dantesco, corrono disperati verso un’insegna luminosa che non riescono ad afferrare: “la visibilità”, a qualsiasi costo!

Si gioca su tre tavoli: coppie, liti, o lacrime, questo è il canovaccio! Intanto, nella nomination riservata alle donne, Carmen Russo si scontra in “singolar tenzone” con Katia Ricciarelli, accusandola di aver sparlato di tutti, ma proprio di tutti gli inquilini della Casa, trovando (in questo primo mese di permanenza) critiche e difetti per ognuno di loro.

Momento soave l’ingresso di Olga, la bellissima moglie di Aldo Montano: nulla da eccepire… Un amore reale, autentico, come la commozione del grande campione olimpico. “Triplo orrore” ancora per Gianmaria Antinolfi, che parla con “frasi fatte” da Bignami per provare a conquistare Sophie Codegoni. E la reiterata “titubanza assistita” di Miriana Trevisan nei confronti di Nicola Pisu, che afferma di essersi “perdutamente innamorato” di lei… Di già? Caspita, che tempestività!

GF VIP, LA MARCHESA D’ARAGONA: “NEMMENO IL CANE SOPPORTA KATIA RICCIARELLI!”

Lulù, visto che ormai l’interesse da parte di Manuel Bortuzzo nei suoi confronti è partito per un viaggio di sola andata, si abbandona a ricordi spiacevoli d’infanzia che, francamente, non trovo consono sciorinare ai quattro venti, dandoli in pasto al mondo intero. Momenti di grande sofferenza e intimità: trovo questa esternazione di pessimo gusto, in quanto la discrezione e il rispetto della nostra sfera privata vanno condivisi soltanto con chi merita la nostra stima e fiducia! Eviterò, poi, di parlare degli outfit di questa serata, veramente aberranti: triplo orrore al cubo, con antennine e campanelli sonanti per tutti. Salverò il “chiodo” di Manuel e l’abito scicchissimo di Alfonso, che come sempre è l’unico depositario di stile.

Dulcis in fundo, il delizioso Ciuffy, il maltese della Ricciarelli, che mi ha ricordato un po’ il mio Duca George, il quale non solo appena l’ha vista è scappato a zampe levate, lasciando in imbarazzo un po’ tutti, ma quando la cantante è riuscita finalmente a braccarlo e prenderlo in braccio, il delizioso pelosetto si divincolava affannosamente per liberarsi dalla presa, regalando un sorriso a chiunque si trovasse in quel momento davanti alla tv. Ho immaginato cosa avranno pensato un po’ tutti… “Manco er cane te sopporta, mejo che rientri nella Casa!”.

Adoratamente con Stile,

Vostra Adorata Marchesa

P.S.: La vera natura delle persone prima o poi viene alla luce… Gustiamoci questo delizioso “duetto” (subito dopo la diretta), dove la Ricciarelli dà il meglio di sé! Il linguaggio reiteratamente scatologico mi ricorda la De Blanck… Corsi e ricorsi storici… Grande Carmen, raffinata ed elegante: finalmente qualcuno che ha trovato il coraggio di “cantargliele”!



