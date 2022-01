Marchesa d’Aragona: “GF Vip? Salvo solo Signorini”/ “6 mesi nella Casa sono troppi”

La Marchesa d’Aragona è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La diretta si è aperta con una splendida notizia, che nei giorni scorsi noi de “IlSussidiario.net” abbiamo riportato sulle nostre colonne: “Il 27 dicembre è nato Gianleone e sono di una felicità incredibile! Pesa 3,8 chilogrammi ed è lungo 52 centimetri. È il fratellino di Gianludovico. Mia figlia Ludovica sta benissimo, è stato un parto veloce e anticipato, in quanto sarebbe dovuto venire al mondo l’8 gennaio e pensavamo che ce l’avrebbero portato i re Magi”.

Poi, il discorso si è spostato sul Grande Fratello Vip, con la Marchesa d’Aragona che ha risposto alla seguente domanda di Fredella: “Chi butterebbe dalla torre del GF?”. Immediata la replica della Marchesa: “Salvo solo Signorini e butto tutti. Dei concorrenti adoro Aldo Montano, ma è andato fuori dalla Casa, poi adoro anche Manuel Bortuzzo. Carmen Russo? La conosco, è adorata anche lei, però…”. Però nonostante gli ascolti premianti, sei mesi di durata sono troppi per un reality di tale portata? “Assolutamente sì, il Grande Fratello non può durare più di due, al massimo tre mesi, proprio perché a un certo punto non c’è materiale umano. Sappiamo già come andrà a finire…”.

MARCHESA D’ARAGONA: “GIANMARIA ANTINOLFI? QUANDO È ENTRATO?”

A “Trends&Celebrities”, la Marchesa d’Aragona ha successivamente risposto con ironia al quesito sulla possibile uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip da parte di Gianmaria Antinolfi: “Quando è entrato?”, ha commentato, come a voler sottolineare la trasparenza del personaggio durante la sua permanenza nella Casa. Poi, un’anticipazione di ciò che accadrà nelle prossime settimane: “Adesso sicuramente entrerà Delia Duran, che farà dei movimenti e creerà delle dinamiche. Ci sarà il tentatore Alessandro Basciano che ci proverà con lei, è già scontato, è lapalissiano. Andate a leggere quello che ho scritto su IlSussidiario.net“.

Infine, spazio a un simpatico dialogo a distanza con Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10, il quale ha affermato che cucinerebbe per la Marchesa d’Aragona un piatto a base di caviale, raffinato ed elegante, con una bella presenza, abbinandolo al salmone norvegese, ma rigorosamente selvaggio, non d’allevamento. L’occasione si è rivelata utile per conoscere le abitudini alimentari della Marchesa: “Faccio un grande uso di proteine vegetali, ho un regime alimentare molto semplice. Noi siamo cosa mangiamo, chi frequentiamo e cosa sappiamo. Bisogna mangiare pochissimo, ma benissimo: cibi di qualità e di stagione”.



