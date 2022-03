Marchesa d’Aragona: “Montano e Carmen Russo meritavano finale”/ “Vincitore GF Vip…”

La Marchesa d’Aragona è intervenuta in qualità di ospite nel corso della puntata di “GF Vip Party”, trasmissione condotta da Giulia Salemi e Gaia Zorzi e andata in onda nella serata di ieri, giovedì 10 marzo 2022. In primis, l’ex gieffina ha sottolineato per 6 mesi di avere “seguito, analizzato e recensito il Grande Fratello Vip per IlSussidiario.net, nella mia rubrica ‘Adoratamente con Stile’, andando nel profondo tra reality e realtà, tra miseria e nobiltà”. Poi, un commento sulle recenti eliminazioni: “Se non ci fosse stata la benevolenza di diversi salvataggi, io sono certa che sia Katia Ricciarelli che la signorina Soleil Sorge sarebbero uscite dopo poche settimane. Venivano però sempre salvate, erano sempre immuni. Quando sono uscite, i social sono esplosi in una grande gioia. Se è stata mandata via Soleil, un motivo c’è: non bisogna mai inserirsi nelle dinamiche di una coppia e, secondo me, nessuno ha gradito questo comportamento. Non si disturba chi è già impegnato”.

I concorrenti che sono arrivati alla finale per la Marchesa d’Aragona “vanno bene. Mi dispiace moltissimo che non ci siano il mio amico, Aldo Montano, e Carmen Russo. Sono usciti troppo presto, ma per vari motivi: lui aveva problemi di allenamenti, di lavoro, di famiglia. Carmen, invece, è sempre stata soave, ben disposta: mi è dispiaciuto molto che sia andata via”.

MARCHESA D’ARAGONA: “VI SVELO CHI VINCERÀ IL GRANDE FRATELLO VIP”

Al “GF Vip Party”, la Marchesa d’Aragona ha rimarcato come in questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si sia assistito “a cose aberranti… Lessico scatologico, un po’ tutto è andato nella palude stigia. C’è un frasario, anche da parte delle tre sorelle etiopi… Non lasciano nulla all’immaginazione! Poi, l’uomo deve avere la parvenza del conquistatore, la donna non può corteggiare. Io ho visto scene allucinanti da parte di Lulù e di Jessica, in tal senso. La donna potrebbe dare un consenso con uno sguardo, ma queste aggressioni a mano disarmata le trovo di pessimo gusto”. A proposito del litigio tra Lulù e Jessica, la Marchesa d’Aragona ha affermato che “non è consono ed elegante al contesto. Non mi sorprende, però. Lulù vuole vincere a tutti i costi”.

Spazio, ancora, a un giudizio sulle coppie, partendo da Barù-Jessica: “Non conosco personalmente Barù, ma io rispetto a lui avrei avuto un comportamento un po’ distaccato. Lui la sta facendo un po’ sperare. È chiaro che di lei non gli interessi nulla, ma Jessica non l’ha ancora capito. Quando capisci che non ti vuole, fai marcia indietro e cerca di renderti interessante e di darti un valore… No, lei cerca proprio il tiro degli ortaggi!”. E Biagio-Miriana? “Nei reality la coppia è vincente, per cui ci può essere questa voglia di mettere su sceneggiate… Se c’è sentimento, lo vedremo fuori. Le coppie che hanno trovato un sentimento vero, le vedremo”. Ultima domanda: chi vincerà il GF Vip, secondo la Marchesa d’Aragona? “Per coerenza, per buona educazione, per pacatezza vedo Davide Silvestri vincitore del Grande Fratello Vip. Mi stanno molto a cuore anche Giucas per il suo stupore, la sua meraviglia e la sua autenticità di sentimenti. Anche la storia di Delia Duran, che ha fatto tanti sacrifici verso la mamma, mi ha toccato”.



