Marchesa d’Aragona, morto l’adorato cagnolino Brad/ “17 anni di amore e gioia”

Sono trascorsi 17 anni da quella indimenticabile mattinata di maggio. Camminavo felice nei vicoli di Roma Imperiale, dalla Fontana di Trevi, (dove si trova la mia magione), mi recavo, con il sole in faccia e nel cuore, a prendere DucaGeorge, che si trovava dalla nostra toelettatrice di fiducia Sabrina Mairo (a pochi passi da via Frattina) che con amore e sapienza si occupava da sempre della cura dei nostri adorati pelosetti. Salutai Sabrina e DucaGeorge candido come la neve, mi venne incontro felice abbaiando, ma venni distratta da un dolcissimo richiamo, era il piccolo Brad (un Chihuahua di rara bellezza, color miele) ed era appena arrivato in negozio, bellissimo e fiero!

Capii immediatamente che doveva entrare a far parte della nostra Famiglia e che la mia Ludovica lo avrebbe adorato e sarebbe stata una “mammina“ dolce e amorevole per lui e così fu. Un amore da parte di entrambi a prima vista, non appena tra le sue braccia si adagiò sul suo petto “a sciarpa” e da allora furono inseparabili! Brad, AmoreMio, ora corri felice sul ponte dell’arcobaleno con i tuoi fratellini Marcello e DucaGeorge. Siete stati amati immensamente perché il vostro amore è unico ed irriproducibile ma avete portato con voi un pezzo della nostra vita.. Una vita fatta di Amore e Gioia, e dall’altra notte, le stelle nel cielo alle quali dare la buona notte sono tre⭐️⭐️⭐️ e resterete sempre nei miei pensieri e nel mio cuore.

MARCHESA D’ARAGONA, MORTO IL CAGNOLINO BRAD: LA LETTERA DELLA FIGLIA

Di seguito la lettera d’amore di mia figlia, Ludovica Leuzzi del Secco Scarpa Basteri al suo adorato Brad: “17 anni di vita insieme e il 17 maggio (lo stesso giorno di Marcello un anno fa) hai scelto di raggiungerlo… ci sono migliaia di ricordi che mi legano a te cavalluccio mio..il mio Brad.. io e te sempre insieme e inseparabili. Ti ho portato dovunque e in ogni ricordo e tappa importante della mia vita c’eri tu..da quel giorno in cui ti mettesti a sciarpa sul mio petto e mi scegliesti come mamma (sembra ieri ) siamo cresciuti insieme .. lo studio, la laurea , il matrimonio, l’esame d’avvocato, la nascita dei piccoli….. sempre …❤️tu che amavi dormire tra le ginocchia mie o di papà , tu che non eri di immediata simpatia perché il dentino lo mostravi subito (e a volte anche qualche morsetto) ma eri di una dolcezza che riservavi solo a chi ti conosceva bene e ti “sapeva prendere “, tu e i tuoi mille Alias e i mille racconti fantasiosi sulla tua reale identità (il nostro don Vito corleone) e le canzoncine che papà ti cantava per sfrenarti e giocare che ti facevano incavolare tanto ma divertire allo stesso tempo ..tu e la tua borsetta (guai a chi te la toccava) potevi rinunciare ad un profumatissimo manicaretto se voleva dire abbandonarla incustodita, tu e i tuoi bacini che diventano compulsivi tanto che io e papà diventavamo il tuo osso ❤️, tu e la gerarchia canina in casa indiscusso boss (solo la Lido‘ ti ha sempre tenuto testa) tu e lo spavento di 6 anni fa quando attaccasti un pitbull…… tu un chihuahua…un miracolo ti ha salvato tu e i mille viaggi fatti insieme perché io e papà ti abbiamo sempre portato dovunque .. la nostra pazza famiglia che ogni volta per partire con la “brigata canini” era un’impresa ma ci rendeva felice, ti abbiamo portato tra mare e montagna , sulla neve , in passeggiata , in barca e tu sempre fiero bastava un “Brad andiamo“ ed eri già pronto davanti alla porta o saltavi nel trasportino … tu che soffrivamo nell’ultimo anno nel vederti diverso.. non più lo stesso Brad perché l’età si sentiva ..adesso sei lassù coi nostri amati George e Marcello e tutti gli altri canini..e con te se ne va un pezzo di cuore nostro ma il nostro amore e i mille ricordi e le foto ti terranno sempre vivo nei nostri cuori: buon ponte mi corazon”.

