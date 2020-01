Marchesa d’Aragona/ Timoniera della Prova Stiro a La pupa e il secchione

La Marchesa d’Aragona mancava da troppo tempo in tv: finalmente è arrivato il momento di assistere all’arrivo di Daniela Del Secco ne La Pupa e il Secchione e viceversa. L’ex gieffina sarà una degli ospiti d’onore della puntata di oggi, martedì 28 gennaio 2020, e possiamo solo immaginare quanti sorrisi riuscirà a strappare al pubblico da casa. In base alle anticipazioni, la Marchesa sarà la timoniera della Prova Stiro: i concorrenti dovranno cimentarsi con ferro e panni per dimostrare le proprie abilità domestiche. A colpi di ‘Adorati’, di sicuro la Marchesa sarà come istruire al meglio le coppie in gara. “Se la legge di Murphy afferma che tutto quello che potrà andare male lo farà, non resta che capovolgere la questione: tutto quello che potrà andare bene non mancherà di farlo“, dice invece sulla rubrica che cura su Il Giornale, in cui parla di fiducia e autoironia. Secondo la Del Secco, per ottenere una ricetta speciale occorrono pochi ingredienti: l’ottimismo e la grande capacità di adattamento. Ovvero riuscire a sentirsi al meglio anche in ambienti ostili. “Ricordate le mie tre volte a Pechino Express?“, scrive rievocando alcuni momenti del suo passato sul piccolo schermo. Il terzo ingrediente invece è un po’ come sale e pepe, doppio: “Aplomb (il sale) ed autoironia (il pepe). Senza sale qualunque pietanza è insipida. Senza aplomb ogni situazione imprevista, rischia di farci apparire fuori luogo“. Se invece si riesce ad essere disinvolti e si pratica l’autocontrollo, secondo la Del Secco si può ottenere una vittoria in ogni situazione.

Marchesa d’Aragona: a Parigi, ma col cuore in Italia

L’adorata Marchesa d’Aragona, ospite a La Pupa e il Secchione e viceversa, si trova in quel di Parigi, ma questo non le impedisce di tenersi informata su tutto ciò che accade in Italia. La città dell’amore suscita un grande fascino agli occhi del volto noto della tv, come svela girando una piccola clip del suo arrivo in aeroporto. Clicca qui per guardare il video della Marchesa. Poi una colazione in un sontuoso hotel, dai soffitti altissimi e l’arredamento deluxe. Una colazione abbondante tra l’altro, ma genuina: mandorle, marmellata, the e succo di frutta. “Mi dispiace mangiarlo, guardate che chic… mango, papaya“, dice invece mostrando una composizione di frutta che ha scelto per la sua cena in suite. Poi una puntatina alla Tour Eiffel e una sosta al Four Seasons, uno degli hotel più rinomati di Parigi. Felici tutti i fan di poterla seguire sui social, visto che a quanto pare la Marchesa è stata bandita dal salotto di Pomeriggio Cinque per via della lite con Maria Monsè. Come riferisce Il Tempo, Barbara d’Urso avrebbe deciso di non convocare più la sua sciccosa opinionista, che è traslocata tuttavia a Mattino Cinque, alla corte di Federica Panicucci.

L’arrivo a Parigi

