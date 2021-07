Marchese Renzo Durand de la Penne, marito Leonetta Marcotulli/ “Da sempre innamorata”

Il Marchese Renzo Durand de la Penne è il marito di Leonetta Marcotulli, la scultrice italiana protagonisti della nuova puntata de Le Ragazze, il programma che racconta le storie di vita di donne che hanno segnato l’evoluzione del nostro Paese. Tra queste c’è anche la talentosa scultrice italiana, il cui nome è diventato famoso in tutto il mondo. Oltre alla fama di artista e scultrice, Leonetta Marcotulli ad un certo punto diventa famosa anche per il matrimonio con il marchese Renzo Durand de la Penne.

Anticipazioni Doc Nelle tue mani/ Terza puntata 8 luglio: il grave errore di Andrea

Dopo il matrimonio, Lilly diventa Leonetta de la Penne detta la “marquesa”. Un amore travolgente ed importante quello tra Leonetta e Renzo suggellato anche dalla nascita di tre figli meravigliosi: Lorenzo, Marina ed Alessandra. Sul conto del Marchese Renzo si conosce davvero poco; spulciando in rete abbiamo scoperto che nel 1934 acquista il Dielpi, piroscafo da carico di 1527 tsl, 901 tsn e 2190 tpl, lungo 73,15 metri, largo 10,85 e pescante 4,38, con velocità di 9 nodi. Il piroscafo apparteneva all’armatrice Giulia Morcaldi di Genova ed iscritto con matricola 1992 al Compartimento Marittimo di Genova. Nel 1934 diventa di proprietà del marchese Renzo De la Penne, capitano di fregata nella Regia Marina, direttore del Lloyd Sabaudo nonché padre di Luigi Durand de la Penne, incursore della X Flottiglia MAS durante la seconda guerra mondiale e protagonista dell’impresa di Alessandria.

Leonetta 'Lilly' Marcotulli, chi è/ "Del tradimento non resta nulla. E se resta..."

Leonetta Marcotulli: “Renzo Durand de la Penne, il ragazzo di cui ero innamorata da sempre”

Tra Leonetta Marcotulli e Renzo Durand de La Penne è stato un grande amore. Proprio la scultrice dalla pagine de Il Messaggero ha raccontato qualche indiscrezioni sulla sua infanzia dicendo: “ero l’unica ragazza in una famiglia di maschi e sono cresciuta con i miei fratelli, forse per questo mi veniva naturale fare cose da maschio”. Poi l’artista ha ricordato il suo ritorno in Italia dal Venezuela e di quando ha partecipato per la prima volta ad una gara su una macchina da corsa dove è stata iscritta per gioco dal fratello: “non ero l’unica donna a correre ma fui notata – avevo una gonna plissé soleil, come usavano allora e uscì un articolo su di me”. Poi la fama e l’incontro con il grande amore della sua vita: il Marchese Renzo Durand de la Penne di cui è sempre stata profondamente innamorata: “è il ragazzo di cui ero innamorata da sempre”.

LEGGI ANCHE:

BATTITI LIVE 2021, SCALETTA CANTANTI/ Diretta streaming 4a puntata: J-Ax con Salsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA