Marcia Aoki Cibele, terza moiglie Pelé/ Chi è? Conosciuta bambina, sposata nel 2016

MARCIA AOKI CIBELE, LA TERZA MOGLIE DI PELÈ

Marcia Aoki Cibele è la terza moglie di Pelè: ha 47 anni, e dunque 34 meno di O’Rey. Il quale, ricordiamo, in precedenza era stato sposato con Rosemeri Cholbi, avendo con lei i figli Edinho, Jennifer e Kely, e con Assiria Nascimento dalla quale sono venuti alla luce i gemelli Hoshua e Celeste. La terza moglie di Pelè è sposata con lui dal luglio 2016, ma la storia dietro questa relazione è di quelle che potrebbero fornire la sceneggiatura di un film: infatti, anche se le notizie non sono troppe, pare che l’ex campione brasiliano abbia conosciuto Marcia Aoki Cibele a New York negli anni Ottanta.

Forse anche prima: va infatti ricordato che Pelè ha giocato nei Cosmos tra il 1975 me il 1977, uno dei grandi stranieri che all’epoca, per lo più sul viale del tramonto, esploravano la nuova frontiera del calcio (tra gli altri possiamo ricordare Franz Beckenbauer, Johan Cruijff e il nostro Roberto Bettega, e poi ancora). Ebbene: stando alla versione degli anni Ottanta, all’epoca Marcia Aoki Cibele era una bambina: se prendiamo a riferimento il 1985, avrebbe avuto appena 10 anni. Inevitabile che all’epoca non potesse esserci una relazione sentimentale tra i due, ma quello che è avvenuto in seguito ha dell’incredibile.

MARCIA AOKI CIBELE E PELÈ: COM’È NATA LA LORO STORIA D’AMORE?

Infatti, Pelè e Marcia si sono incontrati anni dopo: precisamente nel 2010, in un ascensore. A quel punto sarebbe iniziata una frequentazione che li avrebbe portati ad innamorarsi uno dell’altra: nel luglio 2016 come detto i due sono convolati a nozze, e Pelè ha sempre affermato in questi anni di come Marcia Aoki Cibele sia l’amore della sua vita. L’abbiamo vista comparire anche in parecchie foto dell’ex campione brasiliano: in particolare in quelle che Pelè ha pubblicato per informare delle sue condizioni a seguito dell’operazione per rimuovere il tumore al colon.

Abbiamo sempre visto una donna sorridente a fianco del marito: nel film che questa sera celebrerà le gesta di O’Rey non ci sarà chiaramente spazio per lei – trattandosi di una storia sul Pelè calciatore, anzi nei suoi primi passi come calciatore professionista – ma certamente la cosa più importante è che oggi Marcia Aoki Cibele sia una presenza importante nella vita di Edson Arantes do Nascimento.











