Marcianise, crolla il tetto del Centro commerciale Campania/ Video: nessun ferito, si indaga sulle cause

Nessun ferito nel crollo del tetto del Centro commerciale Campania di Marcianise

Sono stati a dir poco attimi di terrore quelli che hanno visto i (fortunatamente pochi) presenti nel Centro commerciale Campania di Marcianise (nel casertano) che nella tarda serata di ieri – erano più o meno le 22:30 quando è stato dato l’allarme – hanno assistito al crollo di parte del tetto dell’edificio. Un caso sul quale sono già state avviate le indagini del caso per comprenderne gli eventuali retroscena, con particolare riferimento alle responsabilità nell’ipotetica mancata verifica della stabilità della struttura. Ciò che c’è di certo è che questa mattina – riferisce il deputato Francesco Emilio Borrelli citato dal Mattino – il Centro commerciale Campania ha riaperto regolarmente al pubblico di Marcianise, con alcune aree transennate.

Insomma, non sono ancora chiare le cause effettive del crollo, anche se stando a quanto riportano tutti i media nostrani la causa più probabile potrebbe essere legata ad un tendino che si è staccato da un angolo del controsoffitto facendo immediatamente cadere buona parte dei pannelli in cartongesso. Fortunatamente, a differenza di quanto riportavano le prime notizie provenienti da Marcianise non ci sarebbero feriti, dato che in quel momento il Centro commerciale Campania era già chiuso da poco più di un’ora.

Paolo Massimi: “Nel Centro commerciale Campania si è evitata una tragedia per pochi minuti”

“Avremmo potuto raccontare una storia diversa”, sono le prime parole pronunciate dal comandate dei Vigili del fuoco di Marcinanise Paolo Massimi ai media, riportate sempre dal Mattino, “e molto tragica se il crollo fosse avvenuto alcune decine di minuti prima”. Lo stesso Massimi, infatti, spiega che “il personale della security” del Centro commerciale Campania “si era accorto che qualcosa stava per accadere” e ha fatto giusto in tempo a sgomberare gli ultimi presenti poco prima che il tetto crollasse.

Più dure, invece, le parole di Borrelli, che parlando di “una tragedia evitata per miracolo” e di una situazione “allucinante” chiede che si “indaghi rapidamente per scoprire le cause del crollo e se ci sono eventuali responsabilità”. Non si spiega, infatti, come nelle “poche ore trascorse” siano state fatte le verifiche sulla struttura – che a suo dire, ovviamente, dovrebbero coinvolgere “non solo la parte interessata” – tanto da garantire questa mattina la riapertura del Centro commerciale Campania scongiurando l’ipotesi di “un effetto domino“.

Crollata parte del controsoffitto al Centro Commerciale Campania. Per fortuna la stampa non riporta feriti. La SSC Napoli sta messa molto peggio. pic.twitter.com/xbVHLiJPk0 — 3nrichè081 (@EnricoNappi) May 11, 2024

Centro Commerciale Campania .. ora. Sembra sia crollato un corridoio pic.twitter.com/AiLNufpyWs — Erica G (@erica_apo83) May 11, 2024













