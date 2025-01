La varietà del mondo dello spettacolo è perfettamente rappresentata dalla singolarità degli interpreti, dalle fattezze peculiari che caratterizzano i protagonisti che quotidianamente passano dal set alle proiezioni tra piccolo e grande schermo. Colpisce, in tal senso, la storia di Marco Aceti. Classe 1982, ha dato avvio alla propria carriera professionale partendo dai fotoromanzi e arrivando ben presto a primeggiare al cinema con pellicole di successo come ‘Notte prima degli esami’ e ‘Ce n’è per tutti’.

La particolarità che riguarda Marco Aceti non è strettamente legata al suo talento nella recitazione ma ad un aspetto professionale forse inedito. Come da lui stesso raccontato, non ha abbandonato la professione parallela da vigile del fuoco. Un attività che ancora oggi, pur avendo vissuto la realtà di set importanti, lo gratifica e che non intende abbandonare. “Così, per caso, mi sono affacciato ad un lavoro di cui mi sono innamorato gradualmente anche perchè quotidianamente mi regala emozioni incredibili”. Queste le parole dell’attore in merito alla sua ‘doppia vita’ – come riporta DonnaGlamour – ed a tal proposito ha anche aggiunto: “Mi è servito per bilanciare il lavoro di attore che non sempre magari riesce a riempirti al cento per cento”.

Angela Cardarelli, compagna di Marco Aceti: da poco genitori della piccola Vittoria

Ma cosa sappiamo invece a proposito della vita privata e dunque della compagna di Marco Aceti? L’attore e vigile del fuoco è molto attento al tema della privacy ed ha sempre preferito coltivare con discrezione la sua quotidianità sentimentale. Un modo efficace per tenere alla larga le voci e ingerenze di gossip ma sappiamo che da diversi anni condivide l’amore con la compagna Angela Cardarelli. Lontana dal mondo dello spettacolo, vive al fianco dell’attore dal 2022 e insieme proprio qualche mese fa – novembre 2024 – hanno vissuto l’immensa gioia di diventare genitori con la nascita della figlia Vittoria. “…Nel Lazio ci sono luoghi meravigliosi” – ha raccontato l’attore, come riporta DonnaGlamour – “Spesso con la mia compagna facciamo lunghi viaggi in moto”.