Marco Alemanno era compagno di Lucio Dalla?/ L’altra verità di Ron: “Non è così”

Marco Alemanno era il compagno di Lucio Dalla? La teoria di Ron: “non stavano insieme ma…”

Marco Alemanno è un nome sicuramente familiare ai fan di Lucio Dalla, dal momento che è stato considerato da molti il suo compagno di vita. Nato a Lecce nel 1980, il quarantatreenne dopo aver conseguito il diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro del Navile di Bologna, ha intrapreso all’età di trentaquattro anni una proficua collaborazione con Lucio Dalla, sbocciata poi, secondo il suo racconto, in una relazione sentimentale. Marco Alemanno, dopo i funerali del compianto artista, espresse dolore e sgomento, anche per tutte quelle teorie della famiglia e di alcuni componenti del mondo dello spettacolo, che non hanno mai riconosciuto la sua versione per quanto concerne la sua vita sentimentale di Lucio Dalla.

Il legame tra Marco Alemanno e il cantante bolognese, infatti, non è mai stato confermato, anzi è stato sottolineato in più occasioni che tra i due non ci fosse alcuna relazione sentimentale di tipo amorosa. Il cantante Ron, ad esempio, in una intervista rilasciata a Verissimo, ha parlato della presunta “relazione” tra Alemanno e Lucio Dalla in altri termini, senza dare credito alle parole di Marco.

L’altra versione di Ron sulla presunta ‘storia d’amore’ tra Lucio Dalla e Marco Alemanno: “Non erano compagni, anche se…”

“Marco Alemanno non era il compagno di Lucio”, la versione del cantautore nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. “Era una figura molto importante per lui perchè gli risolveva dei problemi enormi. Era il suo segretario ed era il suo produttore”. “Non so perchè alla morte di Lucio abbiano tirato fuori questa cosa”, ha continuato ancora Ron, mettendo in dubbio la versione di Marco Alemanno. “Non si può alla morte di una persona così importante per l’Italia andare a toccare un sfera così privta e intoccabile, perché, prima di tutto non era vero e, secondo, perché così hanno tolto a Lucio un pezzo di dignità”. Dichiarazioni forti e decisamente contrastanti con la versione di Marco Alemanno, che evidentemente non è della stessa opinione e che ha sofferto molto per la ritrosia nei suoi confronti.

