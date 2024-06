Marco Allegretti indagato per reati fiscali/ Candidato del M5S alle Elezioni Regionali in Piemonte si ritira

Marco Allegretti si è ritirato dalle Elezioni Regionali in Piemonte: il candidato del M5S è stato iscritto nel registro degli indagati in una inchiesta per reati fiscali. I fascicoli che lo riguardano, come riportato da Repubblica, sono addirittura due, uno ad Asti ed uno a Torino. In base a quanto emerso, sarebbero emersi dei raggiri con cifre considerevoli dalle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrare sulle società a cui il politico è candidato. Tra le accuse c’è anche quella di truffa sui crediti d’imposta.

Premierato, rissa in Senato: video, seduta sospesa/ Menia (FdI) contro Croatti (M5s): “Boccia mostra il cu*o”

Allegretti, tra le altre cose, avrebbe, secondo quanto ricostruito, occultato dei fabbricati con l’obiettivo di evitare delle procedure di riscossione. Inoltre, avrebbe “venduto” delle detrazioni fiscali ottenute per attività di ricerca e sviluppo in cambio di una percentuale. Il tutto in collaborazione con una decina di società. Il quadro indiziario è piuttosto complesso, ma l’esponente del M5S ha rigettato ogni accusa, affermando di essere estraneo ai fatti e annunciando che presenterà delle querele.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Il nodo del Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici (ultime notizie 12 maggio)

Marco Allegretti si difende dalle accuse ma si ritira dalla corsa elettorale

Sebbene Marco Allegretti non abbia dubbi in merito alla sua innocenza, ha comunque deciso di ritirarsi dalla corsa alle Elezioni Regionali in Piemonte per evitare di “mettere in imbarazzo il M5S” e fare sì che “queste illazioni possano essere usate per strumentalizzare l’azione politica”. È quanto scritto in una nota. “Ma sono certo della trasparenza del mio operato e sono altresì convinto che anche questa inchiesta si concluderà favorevolmente per me”, ha ribadito.

L’ormai ex candidato pentastellato ha ricevuto gli applausi del suo leader Giuseppe Conte, il quale ha apprezzato il gesto di farsi da parte. “Essendo Allegretti una persona per bene e non essendosi candidato con l’obiettivo di fare il lobbista o affari, per lui la priorità è chiarire la vicenda per un dovere morale. In mezzo a notizie di malaffare e corruzione in tutto il Paese, noi ancora una volta dimostriamo di essere diversi dai nostri avversari”, ha commentato.

TRA SUPERBONUS E PATTO DI STABILITÀ/ "Così Ue e M5s non aiutano i conti dell'Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA