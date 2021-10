Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ “Ogni giorno mi sceglie e io scelgo lui”

Marco Bacini è il compagno di Federica Panicucci. L’imprenditore milanese e conduttrice Mediaset stanno insieme dal 2016, dopo essersi sono conosciuti in occasione del lancio del marchio di t-shirt Let’s Bubble. Tra loro non è stato un colpo di fulmine: come ha raccontato più volte la Panicucci, conosceva da tempo l’imprenditore e ha imparato a scoprirlo pian piano.

“Mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto, un garbo e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. C’è sempre ed è il mio tutto”, ha detto la conduttrice a Diva e Donna. Federica Paniccui è stata legata per 20 anni, dal 1995 al 2015, al dj Mario Fargetta, con cui ha avuto due figli Sofia e Mattia.

Federica Panicucci e Marco Bacini: contro gli hater

Il rapporto tra Federica Panicucci e Marco Bacini procede a gonfie vele, tanto che i due hanno in programma di sposarsi: “Sposare Marco? Succederà sicuramente, anche presto. Ogni giorno mi sceglie e io scelgo lui. Senza timore di smentita dico di aver trovato la mia metà del cielo”, aveva confessato tempo fa al settimanale Oggi. La coppia ha voluto rimandare le nozze a causa della pandemia. La festa dovrebbe tenersi a Forte dei Marmi, luogo caro alla sposa, dopo che sono stati accantonati tutti i progetti iniziali.

Lo scorso settembre Federica Panicucci e Marco Bacini sono sbarcati insieme al Lido di Venezia per la 78ª edizione della Mostra del Cinema. Ma non sono mancate critiche per la coppia: “A questa parata ci sono cani e p*rci”, ha scritto un utente commentando una foto. Immediata la risposata, di classe, di Bacini: “Non direi, Lei per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga ad una delle due categorie, sperando di non offendere le due categorie. Buona giornata“.

