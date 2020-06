Marco Baldini/ “Ci sono ipocriti senza p*lle che non riescono a dire no e poi..”

Pubblicità

Nei giorni scorsi Marco Baldini ha ringraziato Caterina Balivo dopo la fine di Vieni da Me e ha promesso ai fan di tornare più spesso sui social per fare due chiacchiere con i suoi fan e ridere un po’. Proprio in quest’ottica (anche se il percorso per arrivarci è un po’ complesso), Marco Baldini ha deciso di pubblicare la foto di una lapide con su scritto “grazie ma ho risolto” in nome di tutti quei presunti e finti amici che hanno detto sì ad una sua richiesta di aiuto (non per forza economia, spiega) per poi sparire nel nulla. Questa volta lo sfogo è destinato a chi non ha avuto il coraggio di dire no, una cosa lecita quando uno chiede un favore visto che non deve essere una forzatura. In particolare, sui social scrive: “Questa foto me l’aveva inviata un mio Amico un po’ di tempo fa per rispondere ad uno dei soliti ignavi che gli aveva paventato una via d’uscita da un problema e poi e’ sparito”.

MARCO BALDINI TORNA SUI SOCIAL CON UN LUNGO SFOGO CONTRO GLI IPOCRITI

Il lungo sfogo di Marco Baldini non è dedicato ad una persona in generale ma proprio a chi si comporta da ipocriti quando si promette di agire e poi non lo si fa. In particolare, scrive: “Questa foto la dedichiamo a tutti gli ipocriti senza p*lle che non hanno il coraggio di dirti :-“ No “ma fanno i vaghi o inventano scuse talmente campate per aria che prendono il volo..”. Poi si rivolge ai suoi fan sicuro che tutti abbiano avuto a che fare con una situazione di questo genere rilanciando: “Se anche voi avete subito una “supercazzola “ scrivete qua sotto testimonianze e commenti che ci facciamo quattro risate”. Chi gli risponderà?

Ecco di seguito il post integrale:





