Marco Baldini “Ho visto cose aberranti”/ “La quarantena ci ha peggiorato e ora..”

Marco Baldini torna sui social dopo qualche giorno di assenza, si scusa con i suoi fan per questo silenzio su Instagram annunciando anche che da oggi in poi sarà più attivo soprattutto perché questo mezzo sarà l’unico per rimanere in contatto. Fino a ieri, Marco Baldini è stato ospite fisso di Caterina Balivo a Vieni da Me ma dopo i saluti di ieri, lo speaker ha pensato bene di ringraziare la padrona di casa che lo ha ospitato prima di riprendere in mano la sua vita: “Caterina Balivo che ringrazio per avermi accordato la fiducia , almeno per questa volta credo non tradita. Caterina e’ soprattutto una brava ragazza che va al di là da essere una brava conduttrice e mancherà alla tv”. Dopo queste sue parole, Baldini ha deciso di rivelare ai fan di voler prendere in mano di nuovo le redini dei social facendo una prima valutazione su questo periodo di quarantena che, a suo dire, non ha migliorato le persone, anzi.

MARCO BALDINI TORNA SUI SOCIAL DOPO L’ESPERIENZA A VIENI DA ME

Marco Baldini pubblica una sua vecchia foto, una foto che gli ricorda un periodo non particolarmente felice e poi tira le somme di questa quarantena: “Devo purtroppo registrare che questo periodo di quarantena non ci ha cambiato in meglio ma ha tirato fuori i nostri lati peggiori. In questi giorni ho sentito, visto e assistito personalmente a cose al limite dell’aberrante. Alcune le ho vissute sulla mia pelle”. Lo speaker non si riferisce solo alla vita reale ma anche a quella sui social dove gli utenti sembrano ancora più cattivi di prima: “La stessa rete sembra si sia incattivita oltre la soglia di guardia per questo sento anche il dovere, nel mio piccolo, di stemperare questa brutta atmosfera e annacquare la cattiveria con un minimo di umorismo e buonsenso”. Il suo caz*eggio sta per tornare, i fan ne saranno lieti?

Ecco il suo lungo post sui social:





