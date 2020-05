Marco Baldini/ “Volevo fare psicoterapeuta, ma meglio come paziente. Sono cogl*one!”

Pubblicità

La puntata di oggi, martedì 5 maggio 2020, della trasmissione del primo pomeriggio di Rai Uno “Vieni da Me”, condotta da Caterina Balivo, ha registrato tra gli ospiti fissi la presenza di Marco Baldini, storico braccio destro di Rosario Fiorello in radio e in tv. Il 60enne fiorentino è intervenuto con fare ironico durante varie fasi del programma, sempre pronto a suscitare la risata dei presenti con battute di spirito, che, fra l’altro, in periodi di grave tensione come quello che stiamo affrontando in Italia, non fanno di certo male. Il conduttore radiofonico, parlando di sogni nel cassetto, ha rivelato: “Da piccolo volevo fare lo psicoterapeuta, ma poi mi sono reso conto di vestire meglio i panni del paziente. La gente oggi mi chiama cogl*one”. Con il sorriso, ma anche con una punta d’amarezza, Baldini pare aver voluto nuovamente fare riferimento ai suoi problemi passati con il gioco d’azzardo, con la ludopatia, che l’ha portato a separarsi dalla moglie e a tentare, come da lui stesso ammesso nel 2015 a “La Zanzara”, il suicidio. Successivamente, in tema di autocertificazioni, ha asserito: “Io devo farla a casa mia per andare in bagno. Mi fanno l’interrogatorio: ti scappa davvero? Perché? Quanto ci metti? Quando esci lo devi lasciare come l’hai trovato!”. Infine, senza intento provocatorio ma solamente a scopo informativo, Marco Baldini ha ricordato alla conduttrice che in data odierna ricorre il diciottesimo anniversario dello scudetto perso all’ultima giornata dall’Inter, sconfitta 4-2 all'”Olimpico” di Roma per mano della Lazio, e vinto dalla Juventus (vincitrice a Udine per 0-2)



