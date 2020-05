5 maggio Inter: dal tracollo al Triplete/ Ronaldo, Poborsky e la vendetta di Mourinho

Pubblicità

Sono passati 8 anni dal 5 maggio 2002 al 5 maggio 2010 e per l’Inter è di fatto cambiato un mondo: da squadra di continui perdenti e con scudetti sempre sfumati, a divenire l’unico team italiano a vincere un Triplete (tre trofei più importanti nella stessa stagione, ovvero Scudetto, Champions League e Coppa Italia). Nella memoria calcistica di ognuno la data del 5 maggio non può non evocare quell’incredibile 5 maggio 2002 quando l’Inter di Cuper e Ronaldo all’ultima giornata sfidava una Lazio senza grandissimi stimoli (si giocava l’accesso alla Coppa Uefa ma con uno stadio Olimpico tutto schierato con i nerazzurri, per non far sopravanzare la Roma in classifica) veniva schiacciato per 4-2 perdendo al fil di lana lo Scudetto.

Il trofeo quell’anno andò alla Juventus che con Trezeguet e Del Piero risolse la pratica Udinese mentre l’Inter crollava sotto i colpi di Karel Poborsky e Simone Inzaghi: già, proprio l’attuale tecnico della Lazio in lotta nello scudetto “ostaggio” del coronavirus segnava il 4-2 finale e, ironie del destino, poco dopo il capitano della Juventus Antonio Conte (oggi tecnico dell’Inter, ndr) andava a festeggiare sotto la curva friulana l’incredibile Scudetto appena “scippato” agli odiati avversari milanesi. Una giornata che rimarrà nella storia calcistica e che avrebbe dovuto andare del tutto diversamente: con Vieri e Ronaldo che avevano trascinato l’Inter di Cuper fino al vantaggio risicato dell’ultima giornata (e grazie al golasso di Seedorf nella sfida-Scudetto di qualche settimana prima), la pratica sembrava scontata.

INTER 5 MAGGIO: DALLA LAZIO ALLA ROMA, COME TUTTO CAMBIA IN 8 ANNI

Due volte in vantaggio (Vieri e Di Biagio), due volte raggiunti dal jolly ceco Karel Poborsky, Lazio-Inter del 5 maggio 2002 finì 2-2 dopo 45 minuti: nella ripresa però i neroazzurri uscirono letteralmente dal campo con la testa e persero tutto, con i colpi dell’ex Simeone (oggi Cholo dell’Atletico Madrid) e di Simone Inzaghi, con un disastroso e iconico terzino Gresko che fece errori praticamente su tutti i gol e con Ronaldo che sostituito lo si vide piangere in panchina lacrime amarissime. Fu quella l’ultima in maglia Inter: passarono poi 8 anni, ci fu in mezzo le eliminazioni cocenti in Champions contro il Milan di Shevchenko, l’ondata Calciopoli e gli scudetti di Mancini.

Poi un 5 maggio 2010 la rinascita si completò: vincendo la Coppia Italia contro la Roma, la banda di Mourinho inanellò un mese di maggio perfetto a suggello della pazzesca stagione condotta da Milito, Eto’o, Sneijder e Javier Zanetti. 16 maggio Scudetto contro il Siena e soprattutto 22 maggio 2020, finale di Champions League contro il Bayern Monaco vinta grazie alla splendida doppietta di Diego Milito: in 8 anni il mondo (interista) è cambiato, eppure si sa, le sconfitte spesso sono più “memorabili” delle vittorie. E così se a qualcuno ancora oggi chiedi cosa ricorda del 5 maggio difficilmente dirà – a meno che non sia tifoso sfegatato, ma anche in quel caso trattarsi di un senso di reazione-rivalsa – Inter-Roma del 2010: i 4 gol della Lazio ci sono e ci saranno sempre. Così come i 2 gol del Principe 8 anni dopo: dalla debacle alla rinascita, il gioco della vita ciclicamente ritorna.



