Marco Bazzoni ha una moglie? La vita privata del comico ed ex volto di Colorado

Tra gli ospiti della puntata odierna de La volta buona di Caterina Balivo su Rai1 troveremo Marco Bazzoni, in arte Baz, il noto comico che negli anni scorsi spopolava a Colorado, il noto cabaret di Italia Uno che per anni ha riscosso ascolti eccellenti sul piccolo schermo. Non sono tante le informazioni sulla vita privata di Marco Bazzoni, che ha sempre preferito tenere riservate le questioni di famiglia, non è dato sapersi dunque se lo speaker radiofonico di RDS abbia una fidanzata o addirittura una moglie a riempire la sua vita.

In una intervista concessa a SH Magazine, Marco Bazzoni ha rotto il silenzio raccontando la sua nuova avventura radiofonica: “Siamo una grande famiglia dove le cose più divertenti succedono a microfoni spenti,Rossella già la conoscevo, Ciccio solo un pochino ma dal primo giorno c’è stato grande affiatamento” ha ammesso Baz che in radio ha trovato una nuova vita dopo quella televisiva e nei teatri.

Marco Bazzoni e il passato da animatore: “Mestiere diverso da quello del comico”

Nella vita di Marco Bazzoni da qualche anno è arrivata dunque la radio, ma Baz in passato ha saputo raccogliere molte altre soddisfazioni dopo una gavetta importante e una formazione che ha visto il comico passare anche dai villaggi turistici: “Avevo 19 anni quando sono andato via per iniziare a lavorare nei villaggi, all’inizio i miei genitori non ne volevano sapere” ha raccontato il comico e cabarettista riuscito poi a costruirsi con sacrificio una carriera di tutto rispetto, spopolando sul piccolo schermo e in teatro.

Marco Bazzoni ha raccontato inoltre una curiosità sui suoi spettacoli, dove spesso il papà si rifugiava tra gli spettatori, ma con una curiosità: “Mio padre non riusciva a vedere i primi dieci minuti dei miei spettacoli. Entrava sempre dopo perché temeva che sbagliassi qualcosa nell’attacco” ha confessato Baz in una intervista concessa a SH Magazine.