Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip 7, perchè?/ Depressione:”Ansia e paura. Sono sotto stress”

Marco Bellavia si ritira dal Grande Fratello Vip 2022

Marco Bellavia abbandona ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip 2022. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla produzione del reality che ha diffuso un breve comunicato spiegando che, in seguito alla decisione di Marco, il televoto che lo vedeva coinvolto insieme a Giovanni Ciacci e Giaele De Donà è stato annullato. “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, si legge nel breve comunicato.

L’annuncio è arrivato al termine di una mattinata che Bellavia ha trascorso totalmente nel confessionale come ha svelato Cristina Quaranta che, prima di pranzo, rivolgendosi agli altri concorrenti, ha chiesto: “Ma Marco è ancora in confessionale?“. sull’argomento, poi, è calato il silenzio e gli altri vipponi, probabilmente già informati di tale decisione, non hanno più menzionato l’ormai ex compagno d’avventura.

Perchè Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2022?

I motivi che hanno spinto Marco Bellavia ad abbandonare il Grande Fratello Vip 2022 non sono stati svelati nel comunicato diffuso dalla produzione. Tuttavia, sin dai primi giorni di permanenza nella casa, Marco non ha vissuto una situazione facile a causa di alcune fragilità personali che non sono state comprese degli altri concorrenti che l’hanno più volte criticato e attaccato nominandolo anche in massa. Tuttavia, i motivi di tale decisioni potrebbero essere racchiusi nelle dichiarazioni che Marco ha fatto nelle scorse ore ad Antonella Fiordelisi:

“Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. […] Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico. E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto da poco di essere molto empatico. Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato. Forse ho perso un po’ la bussola”.

Tra le ipotesi della scelta viene fatta quella della depressione della quale sembra essere affetto il concorrente Marco Bellavia

