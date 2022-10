Ginevra Lamborghini choc “Marco Bellavia merita di essere bullizzato”/ Web “Schifo…”

Ginevra Lamborghini attacca Marco Bellavia

Marco Bellavia continua ad essere il bersaglio del gruppo del Grande Fratello Vip 2022. Nelle scorse ore, ad avvicinarsi a lui sono stati Antonella Fiordelisi e Luca Salatino che l’hanno difeso anche dagli attacchi dei compagni. Chi, invece, non ha intenzione di tendere la mano a Bellavia è sicuramente Ginevra Lamborghini che si è lasciata andare a dichiarazioni durissime nei confronti di Marco che non sono affatto piaciute al pubblico del reality show.

“Non lo sopporto spero esca. Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi auguro esca Giaele. Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro“, ha detto Ginevra che, durante una chiacchierata notturna con Cristina Quaranta, Carolina Marconi e Antonino Spinalbese, si è lamentata dell’atteggiamento troppo fisico che Marco Bellavia avrebbe anche nei suoi confronti. “Lui tocca, pure con me oggi. Ragazzi mi ha toccata sì, se l’ha fatto sul davanti? Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo. Qui sul fianco e la guancia. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***“”, le parole di Ginevra riportate da Biccy.

Il web contro Ginevra Lamborghini

Le parole di Ginevra Lamborghini nei confronti di Marco Bellavia hanno scatenato la durissima reazione del popolo del web che si è schierato in massa con Marco puntando duramente il dito contro la sorella di Elettra e non solo. Dopo due sole settimane di convivenza, Marco è finito nel mirino del gruppo a causa delle sue fragilità. Dalla sua parte, però, si è schierato in massa il pubblico, pronto a difenderlo e a salvarlo con il televoto.

Marco, tuttavia, dopo l’ultima puntata, può contare sul sostegno di Antonella Fiordelisi e Luca Salatino che hanno esortato in primis Gegia a correggere il suo atteggiamento nei confronti di Marco.

