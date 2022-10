Marco Bellavia, Alessandro Siani contro Gfvip/ “Gegia psicologa?” “Ma dove siamo?”

Grande Fratello vip 7, Gegia finisce nel mirino del web e Striscia la notizia: c’entra Marco Bellavia

Il Grande Fratello vip 7 é sulla bocca di tutti per il caso Marco Bellavia , che ha visto l’ex volto di Bim Bum Bam finire vittima di bullismo e per il quale fa molto discutere -tra gli altri concorrenti al reality – Gegia, su cui anche Alessandro Siani dal bancone di Striscia la notizia ha voce in capitolo in negativo. La comica originaria di Galatina e al secolo Francesca Carmela Antonacci é finita nella black-list dei concorrenti che hanno rivolto frasi e attacchi a sfondo di bullismo a Marco Bellavia, mandando quest’ultimo in crisi , fino al suo ritiro dal Grande Fratello vip 7. É ormai risaputo al pubblico TV che Marco Bellavia abbia chiesto aiuto ai coinquilini nella Casa per superare il male di vivere contro cui combatte da anni, una richiesta che non ha trovato accoglimento se non la comprensione e una spalla su cui sfogarsi in Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino. Per il resto il gruppo di vipponi si é mostrato intollerante verso Marco Bellavia, giudicandolo falso, malato e/o impossibilitato a integrarsi in un gruppo e a restare in gioco al Grande Fratello vip.

Alessandro Siani attacca Gegia del Grande Fratello vip, a Striscia la notizia

Tutte frasi che il web ha tacciato di bullismo in una black-list diventata virale e stigmatizzata da molti vip e nip, persino dalla vincitrice del Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié, che ha chiesto la squalifica per tutti i “bulli”. La squalifica da parte del Grande Fratello vip é stata accolta solo per Ginevra Lamborghini, ma molti telespettatori si chiedono come mai lo stesso provvedimento non sia stato stabilito per gli altri gieffini “bulli”, tra cui Gegia, finita al centro dell’attenzione mediatica in queste ore per la sua seconda professione da piano B, ovvero quella della psicologa. Tra quest’ultimi contestatori, vi é anche Alessandro Siani -come emerso nella puntata del 6 ottobre di striscia la notizia- i diretti interessati si chiedono come faccia uno psicologo a mostrare intollerenza verso chi si dica in difficoltà o affetto dal male di vivere, come nel caso di Gegia , mostratasi intollerante a Marco Bellavia, nella Casa più spiata d’Italia. “Se Gegia è psicologa, allora Putin è un mediatore amabile, è una persona squisita, è un Premio Nobel per la Pace. Ma dove siamo arrivati?” , é la stoccata avvelenata che Alessandro Siani ha riservata indirettamente alla psicologa e attrice comica del Grande Fratello vip 7.

Nel frattempo, Gegia rischia di essere radiata dall’Ordine degli psicologi del Lazio, che ha aperto un’istruttoria a fronte dell’impermeabilità di lei alla sofferenza di Marco Bellavia. La battaglia perché si monitorasse la condotta della professionista Francesca Antonaci, ha inizio da Veronica Satti e Alessia Pontecorvo, a cui numerosi spettatori del Grande Fratello Vip si uniti segnalando la psicologa vip all’Ordine degli Psicologi del Lazio. Lo stesso conduttore del Grande Fratello vip Alfonso Signorini, in diretta al reality, ha rimarcato come Gegia non abbia brillato in quanto psicologa, per il modo in cui si è dimostrata impermeabile alla sofferenza di Marco Bellavia nella Casa. L’agenzia Dire fa sapere: “Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di provati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede “vari mesi”, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, ‘verrà sicuramente affrontato'”.

