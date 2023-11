Marco Bellavia, bordata social al Grande Fratello 2023/ L’ironico riferimento a Temptation Island

Grande Fratello 2023 sempre più a tinte “Temptation Island”

Il Grande Fratello 2023 nelle ultime settimane ha accolto diversi protagonisti di un altro celebre reality di Canale 5, amatissimo dal pubblico: Temptation Island. La Casa di Cinecittà, infatti, ha visto diventare concorrente ufficiale inizialmente Mirko Brunetti, per poi accogliere anche Perla Vatiero, sua ex fidanzata. Una mossa che, se fatta per risollevare gli ascolti di questa edizione inizialmente non entusiasmante a livello di auditel e di share, sembra aver sortito l’effetto sperato: il reality, infatti, nelle ultime puntate sembra in netta ripresa.

Il pubblico, infatti, sembra aver apprezzato l’introduzione di una “quota Temptation Island” al Grande Fratello 2023. Quota che si ingrandisce ulteriormente con l’imminente ingresso nella Casa di Greta Rossetti, ex tentatrice e fresca di rottura con Mirko, dopo il confronto a distanza avuto nel corso della puntata di lunedì sera. Temptation Island, dunque, sembra monopolizzare sempre più il programma condotto da Alfonso Signorini. Contando anche il rumor bomba legato ad un possibile ingresso di Filippo Bisciglia, conduttore del docu-reality dei sentimenti, come nuovo concorrente nella Casa.

Marco Bellavia stronca il Grande Fratello 2023: la bordata su X

Tuttavia, se da un lato gli affezionati fan di Temptation Island sembrano apprezzare questa “combo” creata tra il docu-reality estivo per eccellenza e il Grande Fratello 2023, c’è anche chi mostra scetticismo. In particolare, il giorno dopo la puntata andata in onda lunedì sera, Marco Bellavia ha lanciato una sonora bordata social contro la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. In riferimento all’ultimo dato d’ascolto, l’ex gieffino ha scritto su X: “Ieri sera #Temptationisland ha fatto il 21,2% di share. Bene! E il #GrandeFratello?“.

Bellavia ha dunque ironizzato sulla massiccia presenza di protagonisti di Temptation Island al Grande Fratello 2023, che hanno decisamente monopolizzato le dinamiche della Casa nel corso delle ultime puntate.

Ieri sera #Temptationisland ha fatto il 21,2% di share. Bene! E il #GrandeFratello ? — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) November 28, 2023













