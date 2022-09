Marco Bellavia chi è l’attore, conduttore e concorrente Grande Fratello VIP/ “Influencer? La nostra rovina”

Chi è Marco Bellavia concorrente Grande Fratello Vip 2022

Marco Bellavia è uno dei volti diventati noti al pubblico italiano sulla fine degli anni ’80. Dopo aver partecipato alla serie Love me Licia, ha avuto un successo importantissimo con Bim Bum Bam: “Eravamo dei veri idoli per le ragazzine del tempo, eravamo su tutti i poster; una volta fecero un poster con la mia faccia e dietro quella di Tom Cruise, mi sentivo onorato da tale accostamento”. Dopo la grande popolarità, però, il declino. Negli ultimi anni Marco Bellavia ha fatto solamente qualche comparsa in programmi vari, come Pomeriggio 5, senza però avere un ruolo fisso in tv: a suo dire la colpa sarebbe degli influencer.

Filippo, chi è il figlio di Marco Bellavia/ "Il tempo che gli ho dedicato vale più..."

Come ha avuto modo di dichiarare, infatti, “C’è stata un’esplosione di questa miriade di personaggi poco capaci che per noi artisti di un tempo, preparati e con una storia alle spalle è stata la rovina”. Dopo alcuni anni lontano dalla tv, però, per l’attore ecco arrivare la grande occasione. A lui è infatti arrivata la proposta di partecipare al Grande Fratello VIP 2022, che ha colto. Sarà tra i concorrenti della nuova edizione del reality di Signorini.

Marco Bellavia e quella confessione nel 2019

Dopo più di dieci anni di assenza dal mondo della tv, con comparse sporadiche in programmi come Pomeriggio 5, Marco Bellavia è pronto a tornare. Negli ultimi anni l’attore si è dedicato molto alla famiglia, come ha raccontato proprio a Barbara D’Urso in una delle sue ospitate: “Quando vedo mi figlio con me mi commuovo tantissimo. Io ho dedicato tutto questo tempo, lui ha 13 anni, tutti li ho dedicati a lui. E tutto questo tempo vale più di qualsiasi euro, perché il tempo è prezioso e non ritorna, mentre i soldi prima o poi ritornano e torneranno anche a me”.

Già nel 2019, Marco Bellavia aveva espresso la volontà di partecipare ad un reality show: “Mi piacerebbe farne uno: in particolare Pechino Express perché ci sono delle situazioni dure da affrontare in posti incredibili ma anche l’Isola dei Famosi visto che sono fisicamente in forma. Quello che mi piacerebbe di più fare, però, è il Grande Fratello“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA