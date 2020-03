Marco Bellavia contro gli Influencer/ “Distruggono tutto!” (Pomeriggio 5)

Si parla di influencer nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Un vero e proprio fenomeno che non piace proprio a tutti. In tanti criticano questo nuovo “lavoro”, non considerandolo come tale. Tra questi anche Marco Bellavia, noto volto della televisione Anni Ottanta e Novanta. L’ex di Bim Bum Bam ha infatti espresso di recente, con un tweet, tutto il suo dissenso per questa categoria social. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo lavorato anni per comunicare in maniera adeguata al mondo dei bambini. Oggi sui social centinaia di “influencer” distruggono tutto in un batter d’occhio.” scrive Bellavia, con tanto di hashtag che rimanda alla trasmissione di Barbara “Live non è la D’Urso”. A ispirare questo sfogo è stata proprio la trasmissione della domenica sera che, il 1 marzo, ha ospitato alcune star dei social che hanno detto la propria, spesso sbagliando, sul Coronavirus.

Marco Bellavia torna in tv: ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Ma non è la prima volta che Marco Bellavia si sfoga contro questo fenomeno e, soprattutto, contro alcuni dei volti della televisione moderna. “C’è stata un’esplosione di questa miriade di personaggi poco capaci che per noi artisti di un tempo, preparati e con una storia alle spalle, è stata la rovina”, ha fatto sapere, additando dunque a questo la colpa del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. Tuttavia ha raccontato che vorrebbe mettersi alla prova in un reality: “Pechino Express perché ci sono delle situazioni dure da affrontare in posti incredibili ma anche l’Isola dei Famosi visto che sono fisicamente in forma.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA