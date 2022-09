“Marco Bellavia è stato bullizzato!”/ Alajmo e Groppelli: “Ha chiesto aiuto ma…”

Si parla del Grande Fratello Vip negli studi di Mattino 5, e precisamente di Marco Bellavia, uno dei grandi protagonisti di questo inizio della nuova stagione del reality show di casa Mediaset. Raffaello Tonon, nello studio del programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, esterna il proprio pensiero: “’Grazie a te a gente come Bellavia’, dice Ciacci a Bellavia, ‘c’è la discriminazione’. Ma dove sta la discriminazione? – si domanda Tonon – Bellavia non l’ha nominato perchè lui è sieropositivo, lo ha nominato perchè probabilmente gli sta sull’anima, punto numero uno”.

“Punto numero due – ha proseguito Tonon in diretta tv – la Prati non è vittima di Bellavia ma è consenziente tanto quanto, e io non credo alla loro storia, credo che come tutti sanno che se nasce una storia d’amore l’attenzione si catalizza e entrambi lo vogliono fare. Lei è ancora più furba perchè adesso fa il tira e molla, piglia e lascia, inizia a dire ‘no non sono più sicura’: voi volete vedere che se non li buttano fuori fra venti giorni diventa più sicura?”.

MARCO BELLAVIA AL GF VIP: IL COMMENTO DEGLI OSPITI DI MATTINO 5

Andrea Franco Alajmo, noto paparazzo, commenta in collegamento: “Sono assolutamente d’accordo con Raffaello, è esattamente questo quello che sta succedendo, ed è molto più preso lui di lei, dentro stanno dicendo tutti che è il contrario ma non è vero, dicono che sta prendendo in giro Pamela ma non è vero secondo me, è assolutamente il contrario”.

In studio commenta la questione Marco Bellavia anche Patrizia Groppelli, che spiega: “E’ sfuggito il fatto che Bellavia ha chiesto aiuto ma l’hanno preso in giro, lui ha delle problematiche è ha avuto l’umiltà di chiedere aiuto”. Quindi Raffaello Tonon ha aggiunto: “Groppelli, è peggio: non è stato preso in giro, è stato proprio rifiutato. C’è gente che ad un certo punto gli dice ‘io ti parlo da psicologa, stai zitto perchè non sei in grado’”, e Andra Franco Alajmo ha calcato la dose: “La parola esatta l’ha usata Patrizia, Marco Bellavia è stato bullizzato, bullizzato anche di notte perchè piangeva”.

