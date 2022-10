Marco Bellavia era malato prima del Gf Vip?/ L’ex moglie Elena Travaglia rivela:”Non ha mai avuto crisi…”

Marco Bellavia risultato idoneo al GF Vip? “Era stato visitato…”

Il caso di Marco Bellavia continua a far discutere. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci dalla casa del Grande Fratello Vip in queste ore stanno emergendo degli interessanti retroscena su questa vicenda. Cosa è successo prima che Marco entrasse nella casa del Grande Fratello Vip? L’uomo è stato sottoposto a dei test psicologici? Questa è la domanda che molti si sono posti e a chiarire quanto accaduto è stata l’ex moglieogli.

La donna in un’intervista al Settimanale Dipiù ha spiegato che prima di entrare nella casa, Marco è stato sottoposto a degli esami del sangue oltre ad essere stato visitato da una psicologa: “A parlarmi per la prima volta di questo tipo di problema è stata la redazione del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi”. Marco Bellavia è risultato idoneo ai casting per il reality e pertanto non c’era una situazione di incompatibilità come rivelato dalla produzione.

Marco Bellavia ha sofferto di depressione in passato? L’ex moglie Elena Travaglia fa chiarezza

Marco Bellavia era malato? A fare chiarezza anche su questa questione ci ha pensato l’ex moglie Elena Travaglia. La donna ha spiegato che durante il loro matrimonio non erano mai emerse questioni di sofferenza mentale o di depressione. Marco ha sofferto molto per l’assenza dalla televisione e questo lo ha logorato: “Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai un crisi, nemmeno di pianto. Anzi, è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo, però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti. Forse la difficoltà a rientrare nel mondo dello spettacolo dopo aver conosciuto il successo, piano piano lo ha consumato”, ha raccontato.

Marco Bellavia e Elena Travaglia sono stati insieme dal 2005 al 2009. A chiudere la relazione è stata Elena che però ha continuato a mantenere un ottimo rapporto con l’ex marito da cui ha avuto un figlio, Filippo. La donna ha preso subito le sue difese dopo che Marco è stato bullizzato nella casa del Grande Fratello vip dagli altri concorrenti prendendo di mira Ginevra Lamborghini e accusando il programma: “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. Ringrazio Antonella Fiordelisi, perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso”.











