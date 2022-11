Marco Bellavia: lettera d’amore a Pamela Prati/ Eliana Michelazzo “Tutto costruito…”

Marco Bellavia e la lettera a Pamela Prati

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2022, giunta in studio, Pamela Prati ha baciato Marco Bellavia verso cui aveva mostrato un interesse sin dai giorni di convivenza. Dopo l’abbandono di Marco, Pamela aveva continuato a parlare di lui chiedendo anche ad Alfonso Signorini di poterlo incontrare per dormire con lui nella casa. Bellavia, a sua volta, si era proposto per una quarantena, ma ciò non è stato necessario. L’eliminazione della Prati ha permesso ai due di ricongiungersi. Tuttavia, risultata positiva al covid, Pamela è stata assente in studio nella scorsa puntata. In compenso, ha ricevuto l’affetto e una lettera di marco che lascia sperare nella nascita di una vera e propria storia d’amore.

“Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco“, ha scritto Bellavia alla Prati a cui ha fatto recapitare anche un mazzo di fiori. sul feeling tra Bellavia e la Prati è arrivato anche il commento di Eliana Michelazzo.

Le parole di Eliana Michelazzo su Pamela Prati e Marco Bellavia

Ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, Eliana Michelazzo che aveva espresso il desiderio di poter avere un confronto con Pamela Prati, ha commentato anche la liason tra la showgirl e Marco Bellavia. I due hanno deciso di frequentarsi dopo essersi piaciuti nella casa del Grande Fratello Vip, ma la Michelazzo non nasconde di avere qualche dubbio.

“Marco e Pamela? Ci credo, fino ad un certo punto. Secondo me è tutto troppo: le storie le puoi costruire fino a un certo punto, ma questo amore tutto insieme meh. Ma se si piacciono davvero son felice per loro, ma all’inizio un po’ di dubbio l’ho avuto, penso come tutti quanti”, le parole della Michelazzo.

