Pamela Prati positiva al Covid/ Allarme al Gf Vip: aveva baciato Alfonso Signorini

Pamela Prati è risultata positiva al Covid-19 dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello VIP. La showgirl è sintomatica. Si tratta dell’ennesimo caso di infezione collegato al reality show. Nelle scorse ore, infatti, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono stati costretti ad abbandonare la casa per avere contratto il virus. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl attraverso un post su Instagram.

“Cari Amici. Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”, ha scritto. “Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi.

Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”.

È allarme adesso al Grande Fratello VIP: giovedì scorso, infatti, dopo avere abbandonato la casa, Pamela Prati, ora positiva al Covid-19, è andata in studio. È qui che ha baciato sulle labbra sia l’ex concorrente Marco Bellavia sia il conduttore Alfonso Signorini, poi ha salutato anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. È presumibile dunque che in questi istanti sia corsa al tampone in vista della puntata di domani sera.

Il timore è che il focolaio non si sia fermato quindi soltanto all’interno della casa più spiata d’Italia, ma che possa avere coinvolto anche coloro che lavorano negli studi di Cinecittà. In questo caso la diretta potrebbe essere a rischio. I telespettatori attendono notizie ufficiali in merito. Intanto, sul web, in tanti si domandano come sia potuto accadere: uno dei nuovi concorrenti era positivo senza saperlo?

