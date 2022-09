Marco Bellavia, lite con Daniele al GF Vip: “Accordo nomination contro di me”/ Lui sbotta: “Tu stai male!”

Marco Bellavia contro Daniele Dal Moro al GF Vip 2022: colpa delle nomination!

Marco Bellavia non ha preso benissimo la prima nomination ricevuta al Grande Fratello Vip 2022. Lo mette ben in evidenza il daytime di oggi 28 settembre, in cui si vede il gieffino alla ricerca di coloro che lo hanno votato nel mistero del confessionale. Marco, infatti, teme che alcuni dei concorrenti si siano messi d’accordo per votarlo e fa in particolare due nomi: quello di Daniele Dal Moro e quello di Edoardo Donnamaria.

Nelle immagini andate in onda si vede Bellavia andare ad interrogare proprio Daniele Dal Moro in merito alle nomination ricevute: “Vi siete messi un po’ d’accordo”, esordisce inizialmente col sorriso, ma Daniele la prende male “Tu non stai bene! Non so le mie figurati come so chi ha votato te!” replica.

Daniele Dal Moro sbotta contro Bellavia: “Sei una persona fastidiosa!”

In confessionale, Marco Bellavia allora tira in ballo anche un altro concorrente del GF Vip: “Ho dovuto quasi mentire e non lo faccio mai per scoprire che era stato Edoardo!” La lite poi si accende in giardino, quando Daniele, compresa l’accusa di Marco a lui ed Edoardo, dice a quest’ultimo sbalordito: “Lui ha detto che ci ha sentito metterci d’accordo per pararci il cul*, capito?”

Dal canto suo Edoardo, in confessionale, dichiara: “Diciamo che su Marco non mi sono sbagliato, ha usato una tecnica per cercare di capire chi lo avesse votato. Daniele l’ha presa in maniera un po’ troppo pesante…” Andato via Edoardo, la lite infatti continua tra Marco e Daniele, ma sono i toni di quest’ultimo ad essere alti: “Sei una persona veramente fastidiosa con cui parlare, – dice infatti a Marco che se la ride – tu mi ridi in faccia, io non ti prendo in giro e tu non devi prendere in giro me!”

