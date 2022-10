Marco Bellavia, Lulù Selassié affonda Ginevra Lamborghini “Giusta la squalifica…”/ E attacca le opinioniste

Grande Fratello vip 7 squalifica Ginevra Lamborghini: c’entra il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia

La quinta puntata del Grande Fratello vip 7 può dirsi una pagina triste di tv da reality , con i provvedimenti inferti ai concorrenti vip rispetto ai trattamenti a sfondo di bullismo mossi nella Casa contro Marco Bellavia, tra cui la squalifica di Ginevra Lamborghini, sostenuta tra gli altri da Lulù Selassié.

Nel corso della diretta, in cui Alfonso Signorini si é confrontato con i concorrenti al Grande Fratello vip rispetto alle accuse del pubblico giunte in rete per i più tra i vipponi, di bullismo ai danni di Marco Bellavia fino al conseguente ritiro di quest’ultimo dal gioco, il conduttore ha annunciato i provvedimenti di stabiliti dalla produzione del reality. Si tratta della squalifica di Ginevra Lamborghini, rea di aver pronunciato la frase più grave tra quelle a sfondo di bullismo spese dai vipponi ai danni di Marco Bellavia, di istigazione e giustificazione al bullismo: “Si merita di essere bullizzato”. Una frase che fa accapponare la pelle al conduttore e al pubblico del reality e che costa alla sorella di Elettra Lamborghini la squalifica dal Grande Fratello vip 7, peraltro fortemente richiesta in massa come provvedimento da parte dei telespettatori e ai danni del gruppo dei vip e che trova il pieno consenso tra le righe della reazione social di Lulù Selassié.

Lulù Selassié condivide la scelta del Grande Fratello vip 7 di squalificare Ginevra Lamborghini

Lulù Selassiè, nel suo messaggio in reazione al caso di Marco Bellavia postato tra le Instagram stories, scrive testualmente di appoggiare la scelta della produzione del gioco Mediaset di squalificare la sorella della popstar Elettra Lamborghini dal gioco, per bullismo: “Una squalifica più che meritata! Finalmente il @grandefratellotv prende i giusti provvedimenti. Il bullismo non è uno scherzo!”.

Lulù non si è limitata qui infatti nella sua stories critica anche Alfonso Signorini e le opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Orietta Berti per aver consolato la squalificata Ginevra Lamborghini giunta in lacrime nello studio del reality: “La prossima volta abbracciate in questo modo chi soffre davvero, non chi fa finta per pararsi il culo e fare la figura della pentita”.

