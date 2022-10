“Marco Bellavia non ha abbandonato il GF Vip per sua scelta”/ Portato via dalla Casa? L’indiscrezione

Marco Bellavia è stato costretto ad abbandonare il Grande Fratello Vip 2022?

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2022. Il malessere provato dall’ex volto di Bim Bum Bam nella Casa lo avrebbe portato a questa drastica decisione che nella Casa ha creato più di qualche discussione. C’è però un’altra versione dei fatti che arriva dal giornalista Davide Maggio, secondo cui Bellavia non avrebbe abbandonato il reality per sua volontà ma, probabilmente, perché spinto dagli autori.

“Mi risulta che il ritiro di Bellavia al #GFVip non sia una scelta del concorrente. – scrive infatti Maggio in un tweet, che continua lanciando una stoccata proprio agli autori del reality – E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente”.

Il giornalista si accoda poi alla lunga serie di critiche che in queste ore stanno intasando il web e che sono rivolte ad alcuni gieffini che hanno preso e continuano a prendersi gioco di Marco Bellavia. Dopo la sua uscita dalla Casa, Charlie Gnocchi ha infatti ironizzato su Marco (come potete vedere nel video alla fine dell’articolo), scatenando ancor di più il malumore del pubblico a casa.

Lo stesso Davide Maggio lancia infatti l’appello al Grande Fratello: “prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi.” tuona il giornalista sul finale.

Mi risulta che il ritiro di Bellavia al #GFVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente (1/2) — Davide Maggio (@davidemaggio) October 1, 2022

