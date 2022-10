“Marco Bellavia potrebbe tornare al Grande Fratello Vip”/ Manager: “Valuteremo…”

Il caso Marco Bellavia ha fatto ampiamente discutere negli ultimi giorni e ha indelebilmente “macchiato” questa edizione del Grande Fratello Vip, anche se l’ultimo capitolo di questa storia attraversata da bullismo e scarsa comprensione potrebbe ancora dover essere scritto. A rivelarlo in esclusiva ai microfoni dell’agenzia di stampa Adnkronos è stato il manager dell’ex volto di “Bim Bum Bam”, Tony Toscano, il quale non ha allontanato l’ipotesi di un possibile nuovo ingresso nella Casa di quest’ultimo, che assumerebbe indubbiamente i contorni di una profonda rivincita personale.

Queste sono state le parole pronunciate da Toscano: “La cosa principale adesso è la salute di Marco Bellavia. In questo momento è a casa, tranquillo e sereno. La produzione spinge affinché rientri nel programma, tra qualche settimana decideremo. A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita, perciò non escludiamo niente”. Insomma, non è un “sì”, ma la porta non è stata chiusa del tutto…

MARCO BELLAVIA TORNERÀ NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP? IL MANAGER NON LO ESCLUDE, MA…

Al di là del possibile nuovo ingresso di Marco Bellavia in questo Grande Fratello Vip, rincuora leggere le dichiarazioni del suo manager, che lo ha definito “sereno e tranquillo” e ha evidenziato la sua voglia di “lavorare nel mondo dello spettacolo”. Insomma, sembrerebbe che l’ex concorrente stia lentamente ritrovando se stesso, con calma e senza fare il passo più lungo della gamba, viste le insidie da cui è caratterizzata la depressione.

Intanto, a proposito dell’ondata di solidarietà e di affetto dimostrati dal pubblico nei confronti di Marco Bellavia, con innumerevoli messaggi di conforto e di vicinanza, Tony Toscano non si è potuto esimere dal ringraziare coloro che non lo hanno abbandonato in questo momento complicato: “Marco è molto contento dell’affetto che la gente gli sta dimostrando sia attraverso i social che fuori e per questo ringrazia tutti”.

