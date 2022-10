Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra Lamborghini?/ “Effettivamente mi manca…”

Antonino Spinalbese e il rapporto con Ginevra Lamborghini

La squalifica di Ginevra Lamborghini ha lasciato l’amaro in bocca a diversi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 tra i quali Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez ha legato molto con Ginevra Lamborghini con cui stava nascendo un feeling speciale che non era passato inosservato al pubblico e agli altri concorrenti. Sul web era già partita la ship, ma la squalifica di Ginevra ha messo un punto a tutto. Il giorno dopo la squalifica della Lamborghini, Antonino ha parlato proprio di Ginevra lasciandosi andare ad una confessione durante il collegamento con lo studio.

Alfonso Signorini ha permesso ad Antonino e Ginevra di salutarsi mentre la Lamborghini era in studio. Dal confessionale, così, Spinalbese ha ammesso: ““Sono sincero e mi sbilancio anche, effettivamente a me manca come persona Ginevra”.

Antonino Spinalbese: “La squalifica di Ginevra è colpa mia”

Dopo aver ammesso di sentire la mancanza di Ginevra Lamborghini, Spinalbese si è assunto la responsabilità della squalifica di Ginevra. “E’ colpa mia se Ginevra Lamborghini è stata squalificata perché l’ho detta io quella parola, ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola“, le parole di Antonino durante un confronto con Cristina Quaranta.

Spinalbese ha continuato a difendere Ginevra ammettendo di non aver gradito il modo con cui è stata eliminata Ginevra. Poi, pensando a ciò che dovrà affrontare nelle prossime settimane, ha concluso: “Mi ha fatto male vedere il suo viso. […] Immaginati che sofferenza ha lei dato che dice cose che non pensa presa dalla rabbia. La mia preoccupazione è che qua fuori c’è gente che davvero può fare male con le parole, tanto male”.

