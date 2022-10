Marco Bellavia, Roberto Alessi “Ci si gira dall’altra parte invece di aiutare”/ “Cresciuta aridità d’animo”

Roberto Alessi commenta il caso di Marco Bellavia al GF Vip: Il post social

Roberto Alessi, noto giornalista, ha voluto intervenire sul caso Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022 per dire cosa pensa di quanto accaduto nella Casa.

Il giornalista pubblica un video su Instagram in cui dichiara: “Sono stato molto colpito dalla puntata del GF Vip con il caso di Marco Bellavia e, come sottolinea Maria Volpe sul Corriere della Sera, quello che è proprio bruttissimo è vedere come è cresciuta l’aridità d’animo; l’aridità, ormai, anche sociale cioè di fronte a una persona che sta male girarsi dall’altra parte quando va bene, se non addirittura lamentarsene.” Il giornalista commenta, dunque, la scelta dei concorrenti di non dare supporto e aiuto al conduttore che aveva evidenti disagi piscologici, anzi, ricambiandolo con del bullismo.

Robetro Alessi e la bontà e la inclusività come imperativo sociale: le sue dichiarazioni

Roberto Alessi, continua a parlare di come il caso Marco Bellavia sia lo specchio di una società che non investe più sulla bontà d’animo e l’inclusività.

Il giornalista prosegue sui social: “Siamo stati cresciuti forse che dobbiamo frequentare gente bella, ricca, brillante, sempre piacevole e, forse quando qualcuno non ha questi requisiti girarsi dall’altra parte. Mia madre mi diceva: “Devi essere buono”, era un obbligo sociale essere buoni, essere inclusivi, essere aperti al prossimo.” Roberto Alessi continua: “Mi obbligava, quando ero proprio piccolissimo, a dare l’elemosina fuori dalla chiesa alla persona che la chiedeva. Oggi ci si gira dall’altra parte ed è vissuta questa richiesta di aiuto, come una gran rottura di scatole.” aggiunge il giornalista, che poi conclude: “Io spero che la puntata di ieri, abbia insegnato a tutti qualcosa. A me sicuramente“.

