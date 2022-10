Bullismo Marco Bellavia, Alfonso Signorini “Provvedimenti”/ Ginevra Lamborghini fuori

Caso Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini squalificata

Dopo aver annunciato provvedimenti nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip, Signorini chiama in confessionale Ginevra Lamborghini, che si lascia andare ad un mea culpa: “Mi rimangio quella frase, mi vergogno di averla usata. Marco ha avuto un atteggiamento nei miei confronti offensivo ed è andato oltre uno spazio privato e fisico senza consenso. Questo mi ha turbato. Non stiamo parlando di palpeggiamenti ma ha comunque invaso il mio spazio fisico e questo si fa solo con un consenso. Mi ha offesa toccando un argomento delicato per me. Mi ha toccato in un modo che io non accetto e non apprezzo. Era una forma di comunicazione? Ora ho capito, ho ricucito i pezzi”. Signorini ha risposto: “C’è gente che si è ammazzata per il bullismo, gente perseguitata. Gente che crede di essere carnefice e non vittima. È inaccettabile, capisco le tue scuse ma non bastano”. “Lo so, posso solo chiedere scusa. Me ne vergogno” ha rivelato Ginevra. Le scuse, però, non bastano: “Sei ufficialmente squalificata dal gioco. Mi dispiace ma ho la consapevolezza che sia la cosa più giusta”. Tornata nella sala con gli altri concorrenti, Ginevra è scoppiata in lacrime: “Mi dispiace, non sono una persona cattiva”.

Alfonso Signorini asfalta Ciacci: "Chiedi empatia e poi..."/ "Stai dicendo caz*ate!"

Marco Bellavia, Signorini: “Non ho capito la sua sofferenza”

Dopo il caso Marco Bellavia, che ha tenuto banco negli ultimi giorni, Alfonso Signorini ha annunciato provvedimenti nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il conduttore, ad inizio puntata, ha dichiarato: “Non sarà una puntata facile. Nella storia del Grande Fratello tante volte sono usciti concorrenti ma l’uscita di Marco Bellavia non è come tutte le altre. Lui ha manifestato all’interno della Casa un disagio, una fragilità psicologica che si è andata aggravando. Tutto il pubblico si è espresso in modo solidale e compatto, facendo squadra con lui. All’interno della casa, però, erano contro di lui. Una brutta storia nella quale è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità”.

Signorini: "Marco Bellavia ai provini del GF Vip non ci ha detto che stava male"/ "Ho sbagliato"

Signorini ha proseguito: “I concorrenti hanno avuto un comportamento orrendo fatto di indifferenza, egoismo, mancanza di empatia, nonostante lui avesse lanciato un SOS di aiuto, mostrando un’indifferenza al dolore che lascia sgomenti. La colpa è anche nostra perché non ci siamo accorti della sofferenza di Marco. Lui non me ne ha mai parlato né ho saputo scorgerla nei suoi occhi. Questo programma non ha fatto altro che acuire questa sofferenza. Contro i concorrenti saranno presi provvedimenti durissimi”.

Marco Bellavia, cosa è successo negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip

“L’uscita di Marco è legata al suo dolore, al suo problema, ma anche alla vostra indifferenza” ha annunciato Signorini ai concorrenti. Il conduttore ha poi mandato le immagini dell’ultimo confessionale di Marco Bellavia, che annunciava di soffrire di attacchi di ansia e panico all’interno della Casa. In seguito, le immagini hanno ripercorso quelli che sono stati gli ultimi giorni di grande sofferenza dell’attore all’interno della casa.

Taffo a sostegno di Marco Bellavia/ Grande Fratello Vip "Cacciate quei morti di fama"

“Non stai bene”, “Devi farti curare”, “Non sta bene con la testa” hanno dichiarato vari concorrenti, Gegia su tutti, che con parole particolarmente cattive e dure ha appellato il concorrente. Pamela Prati, invece, lo aveva definito “Un pesce fuori d’acqua”, nonostante lui avesse cercato proprio un appoggio in lei, avendo la stessa showgirl sofferto in passato di depressione. “Se una persona ha bisogno, gli altri devono aiutarlo”, aveva chiesto proprio Bellavia, appellandosi ai compagni per ricevere aiuto. “Non vieni a fare psicoanalisi qui”, era stata la risposta di qualcuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA