Marco Bellavia, Sara Manfuso sfogo / “Non pensavo che avesse il male di vivere”

Grande Fratello vip 7, Sara Manfuso si apre sul ritiro dal reality: riemerge il caso Marco Bellavia a Verissimo

Nell’attesa della nuova puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, prevista per il 17 ottobre 2022 su Canale 5, fa rumore nel web la nuova intervista che Sara Manfuso ha rilasciato a Verissimo. La ormai ex gieffina ha optato per l’uscita dal gioco della Casa più spiata d’Italia in seguito al caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, esploso nella Casa , e in occasione della sua ospitata TV concessa a Verissimo Sara Manfuso ha lasciato intendere che il suo ritiro sia una scelta maturata soprattutto a fronte di quanto accaduto all’ex Bim Bum Bam.

Nel gioco dei vip Marco Bellavia avrebbe voluto lanciare un messaggio di invito all’unità, ovvero che il male di vivere che lo accomuna a tanti é un disturbo psicologico che può essere combattuto con l’unione a dispetto di divisione ed emarginazione, un monito a cui i più nella Casa si sono palesati impermeabili, intolleranti. Tanto che il web ha tacciato il Grande Fratello vip 7 di episodi di bullismo, in una accesa polemica web, a cui il reality ha poi risposto con dei provvedimenti disciplinari, ovvero la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto ad eliminazione, infertasi ai danni di Giovanni Ciacci per il volere del pubblico a casa. Delle punizioni, che, a detta di molti telespettatori, per giustizia e senso civico si sarebbero dovute estendere anche ad altri concorrenti del Grande Fratello vip, il che ha sospinto Sara Manfuso a ritirarsi dal reality, nonostante lei avesse la “coscienza pulita”, avendo manifestato la sua vicinanza al coinquilino (anche se non é stato trasmesso in tv, ndr).

Sara Manfuso dopo il ritiro dal Gfvip: “Pensavo: ‘Se Marco Bellavia é al Grande Fratello vip, significa che’…”

“Sono stati giorni molto difficili e complicati, però finalmente sta tornando il sereno. […]- esordisce nella sua verità ripresa a Verissimo-. Partiamo dal presupposto che se entri al Grande Fratello Vip sei abituato alle telecamere ed hai un ego sovraesposto. All’inizio non pensavo che Marco Bellavia potesse davvero avere dei problemi. Prima di entrare c’è una serie di test a cui siamo sottoposti”. La giornalista freelancer non avrebbe mai pensato che Marco Bellavia celasse un’eterna lotta contro il male di vivere, poi emersa nel gioco dei vipponi. La condizione psicologica dell’ex Bim bum Bam, una recidiva della depressione, é parsa invisibile anche alla produzione in occasione delle selezioni dei concorrenti del reality: ” Pensavo: se Marco è qui significa che può starci. Non pensavo portasse dentro questo dolore e questo male di vivere”.

Ma ad un certo punto, nel gioco del Grande Fratello vip 7, L’ospite a Verissimo aveva notato in Marco Bellavia alcuni particolari sospetti di un problema, forse incompatibile con le dinamiche del reality, o meglio una dinamica del tutto nuova alle classiche scene da reality dove regnano sovrane le storie d’amore, gli intrighi e i tradimenti, o in alternativa la disperata ricerca di un’occasione lavorativa: “Avevo notato cose strane e un comportamento sopra le righe. Quando era sdraiato a terra io dormivo e quando c’è stata la puntata con la resa dei conti io ho avuto modo di vedere quello che era accaduto in quelle ore nella casa in cui io stavo. I pianti, l’indifferenza […] “.











