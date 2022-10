Marco Bellavia, Soleil Sorge oscura il GFVIP: “Una brutta pagina”/ Web si divide

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge rompe il silenzio sul caso bullismo ai danni di Marco Bellavia

La quinta diretta del Grande Fratello vip 7, che ha suggellato i provvedimenti disciplinari che la produzione del reality ha stabilito per i concorrenti vip su richiesta del pubblico TV per il caso Marco Bellavia, vede ora esporsi anche Soleil Sorge. L’ormai ex protagonista del Grande Fratello vip 6 si esprime in queste ore, all’indomani della puntata che ha decretato la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto ad eliminazione lampo con Giovanni Ciacci nuovo eliminato, stabiliti dal gioco a fronte della richiesta web di provvedimenti esemplari per gli atteggiamenti di intolleranza rivolti a Marco Bellavia nella Casa. Una condotta, quella dei più tra i vipponi ritenuta dal pubblico tv a sfondo di bullismo, che ha spinto l’ex Bim Bum Bam ad un ritiro sofferto dal gioco. Il popolo del web si dichiara parzialmente soddisfatto, dal momento che le contestazioni in corso segnalano che diversi concorrenti siano stati graziati rispetto alla squalifica e il televoto ad eliminazione per il caso bullismo a Marco Bellavia, nonostante abbiano manifestato intolleranza e /o indifferenza verso il coinquilino nella convivenza forzata che tra attacchi e nomination gli hanno risvegliato dentro il male di vivere. E, mentre in rete ci si chiede come mai lei non abbia prontamente espresso un’opinione sul caso Marco Bellavia, nonostante il ruolo di conduttrice del GFVIP party, web format parallelo del Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge si riattiva via Twitter con un cinguettio che esorta ad una riflessione.

Soleil Sorge difende la realtà del reality Grande Fratello vip 7: il messaggio spunto di riflessione

Ovvero, che il reality non sia da demonizzare e che vada analizzato come il riflesso di luci e ombre della realtà che ci circonda: “I reality sono uno specchio della nostra società. Dove empatia e inclusività spesso restano secondarie. Una brutta pagina su cui riflettere in un momento storico come il nostro. -si legge tra le righe dell’opinione maturata da Soleil Sorge sul caso Marco Bellavia esploso nella Casa-. Unione, Amore, Salute mentale e fisica sono I pilastri della nostra esistenza. Risvegliamoli. #gfvip”.

E a margine del messaggio di Soleil Sorge, non mancano intanto le annesse opinioni del web, che si divide tra i sentiment più disparati: da chi taccia l’ex gieffina di cavalcare l’onda mediatica del ritiro dal Grande Fratello vip 7 per bullismo, a chi si dichiara grato al suo intervento volto a stigmatizzare gli errori commessi in TV: “Hai proprio ragione Sole.C’è bisogno di risvegliare l’umanità che è in noi. L’indifferenza e il pregiudizio feroce stanno rovinando questo mondo, ma possiamo migliorarlo, grazie a cuori come il tuo, sensibile e attento a comprendere e proteggere chi non sta bene. Grazie x come sei”, si legge tra i commenti del web destinati all’ex Grande Fratello vip, poi ancora, “Si , magari fatti un esame di coscienza prima perché sei la prima da sempre ad essere come quei bulli in casa . Parole al vento le tue”.

